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Ирина Фарион собралась в президенты: украинцы против

STYLERЖизнь    28.05.2020 - 17:55
Ирина Фарион собралась в президенты: украинцы против
Ирина Фарион хочет стать президентом (Коллаж РБК-Украина)

Украинцы ответили на вопрос о том, готовы ли они выбрать Фарион президентом

Экс-депутат Ирина Фарион собралась в президенты Украины. Однако пользователи социальной сети Facebook категорически против ее президентских амбиций.

Пост-опрос по поводу того, хотят ли украинцы видеть на посту президента Украины Ирину Фарион появился на странице "Дрогобицькі жарти" в социальной сети Facebook. Большинство пользователей выразились категорически против такого решения политика. В комментариях украинцы выразили сомнения, что Фарион сможет сплотить жителей страны и предположили, что она еще больше будет способствовать расколу.

Однако часть пользователей высказала другое пожелание – они предложили назначить Ирину Фарион министром образования Украины. Также в комментариях предложили назначить Ирину Фарион послом в Россию или министром иностранных дел.

  • Министром образования и науки, а президентом – Тягнибока!
  • Министром образования.
  • Да уже хуже не будет.
  • Это Дрогобычская шутка?
  • Почему бы и нет, чем хуже Кравчука, Зеленского, Януковича или Тимошенко? А хуже тем, что не крала бюджетные деньги.
  • Министром образования! Это ее пост на все 100%.
  • Министром иностранных дел, или послом в России.
  • Директором архива – самое то!
  • Нам нужен президент – патриот и националист. Фарион будет хорошо смотреться главой секретариата президента.
  • До Ирины Фарион украинцы еще не доросли!

Напомним, ранее мы писали о том, что Фарион сделала скандальное заявление о русскоязычных бойцах ВСУ.

А также рассказывали о том, что Ирина Фарион угодила в новый языковой скандал.

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Автор: Анна Шиканова

Теги Новости Украины Ирина Фарион
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