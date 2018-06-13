Социальные страницы
Курси валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

"Випробовують нерви на міцність?": українців обурила реклама ЧС-2018 в центрі Києва (фото)

STYLERLIFE        13.06.2018 - 15:24
Фото: twitter.com/FifaWorldCup_ru
Фото: twitter.com/FifaWorldCup_ru

Українські телеканали транслюватимуть чемпіонат світу, який пройде в РФ

У Шевченківському районі Києва був помічений лайтбокс з рекламою Чемпіонату світу з футболу 2018, фінал якого пройде в Росії з 14 червня по 15 липня. Фотографію реклами опублікував ветеран АТО Євген Терехов, відомий як "Титановий Джексон", на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

Лайтбокс був помічений у вівторок, 12 червня, на вулиці Дмитрівській.

"Мда ... Додати більше нічого... 12.06.18 р. Київ ... P.S. Для тих, хто не знає, - інформую! У нас війна з Росією!" – підкреслив ветеран АТО.

На рекламі вказані два українських телеканали – "Інтер" та "НТН", які будуть транслювати ЧС-2018.

Фото: Реклама ЧС-2018 (facebook.com/evgeniy.terehov.583)

Скріншот поста (facebook.com/evgeniy.terehov.583)

Знімок прокоментували користувачі мережі:

"Щось треба з цим робити".

"Мені цікаво – "Інтер" випробовує нерви патріотів на міцність?".

"Провокує".

"Зовсім з глузду з'їхали".

"Жесть".

Скріншот коментарів (facebook.com/evgeniy.terehov.583)

До речі, художник з Дніпра створив альтернативний календар до ЧС-2018.

Коротко про головне за 12 червня (відео: РБК-Україна)

Трагікомедія: Charlie Hebdo висміяли Путіна і ЧС-2018 Роббі Вільямса розкритикували в Британії за те, що він зібрався на ЧС-2018 в РФ
Теги: Київ, реклама, чм 2018
"Запустили в голову пляшкою": у Києві роми напали на підлітка
"Чемпіонат війни": художник з Дніпра створив альтернативний календар до ЧС-2018
"Вам нагадати, що ви одружений": Юрій Горбунов "засвітився" в компанії чотирьох красунь (фото)
"Їхала в пологовий будинок з температурою": Олена Шоптенко розповіла про пологи
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся