"Випробовують нерви на міцність?": українців обурила реклама ЧС-2018 в центрі Києва (фото)

Українські телеканали транслюватимуть чемпіонат світу, який пройде в РФ

У Шевченківському районі Києва був помічений лайтбокс з рекламою Чемпіонату світу з футболу 2018, фінал якого пройде в Росії з 14 червня по 15 липня. Фотографію реклами опублікував ветеран АТО Євген Терехов, відомий як "Титановий Джексон", на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

Лайтбокс був помічений у вівторок, 12 червня, на вулиці Дмитрівській.

"Мда ... Додати більше нічого... 12.06.18 р. Київ ... P.S. Для тих, хто не знає, - інформую! У нас війна з Росією!" – підкреслив ветеран АТО.

На рекламі вказані два українських телеканали – "Інтер" та "НТН", які будуть транслювати ЧС-2018.

Фото: Реклама ЧС-2018 (facebook.com/evgeniy.terehov.583)

Скріншот поста (facebook.com/evgeniy.terehov.583)

Знімок прокоментували користувачі мережі:

"Щось треба з цим робити".

"Мені цікаво – "Інтер" випробовує нерви патріотів на міцність?".

"Провокує".

"Зовсім з глузду з'їхали".

"Жесть".

Скріншот коментарів (facebook.com/evgeniy.terehov.583)

До речі, художник з Дніпра створив альтернативний календар до ЧС-2018.

Коротко про головне за 12 червня (відео: РБК-Україна)