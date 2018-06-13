"Випробовують нерви на міцність?": українців обурила реклама ЧС-2018 в центрі Києва (фото)

Українські телеканали транслюватимуть чемпіонат світу, який пройде в РФ
У Шевченківському районі Києва був помічений лайтбокс з рекламою Чемпіонату світу з футболу 2018, фінал якого пройде в Росії з 14 червня по 15 липня. Фотографію реклами опублікував ветеран АТО Євген Терехов, відомий як "Титановий Джексон", на своїй сторінці в соцмережі Facebook.
Лайтбокс був помічений у вівторок, 12 червня, на вулиці Дмитрівській.
"Мда ... Додати більше нічого... 12.06.18 р. Київ ... P.S. Для тих, хто не знає, - інформую! У нас війна з Росією!" – підкреслив ветеран АТО.
На рекламі вказані два українських телеканали – "Інтер" та "НТН", які будуть транслювати ЧС-2018.
Фото: Реклама ЧС-2018 (facebook.com/evgeniy.terehov.583)
Скріншот поста (facebook.com/evgeniy.terehov.583)
Знімок прокоментували користувачі мережі:
"Щось треба з цим робити".
"Мені цікаво – "Інтер" випробовує нерви патріотів на міцність?".
"Провокує".
"Зовсім з глузду з'їхали".
"Жесть".
Скріншот коментарів (facebook.com/evgeniy.terehov.583)
До речі, художник з Дніпра створив альтернативний календар до ЧС-2018.
Коротко про головне за 12 червня (відео: РБК-Україна)