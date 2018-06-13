"Испытывают нервы на прочность?": украинцев возмутила реклама ЧМ-2018 в центре Киева (фото)

Украинские телеканалы будут транслировать мундиаль, который пройдет в РФ

В Шевченковском районе Киева был замечен лайтбокс с рекламой Чемпионата мира по футболу 2018, финал которого пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Фотографию рекламы опубликовал ветеран АТО Евгений Терехов, известный как "Титановый Джексон", на своей странице в соцсети Facebook.

Лайтбокс был замечен во вторник, 12 июня, на улице Дмитриевской.

"Мда ... Добавить больше ничего... 12.06.18 г. Киев ... P.S. Для тех, кто не знает, - информирую! У нас война с Россией!" – подчеркнул ветеран АТО.

На рекламе указаны два украинских телеканала – "Интер" и "НТН", которые будут транслировать ЧМ-2018.

Фото: Реклама ЧМ-2018 (facebook.com/evgeniy.terehov.583)

Скриншот поста (facebook.com/evgeniy.terehov.583)

Снимок прокомментировали пользователи сети:

"Что-то нужно с этим делать".

"Мне интересно – "Интер" испытывает нервы патриотов на прочность?".

"Провоцирует".

"Совсем с ума сошли".

"Жесть".

Скриншот комментариев (facebook.com/evgeniy.terehov.583)

Кстати, художник из Днепра создал альтернативный календарь к ЧМ-2018.

Коротко о главном за 12 июня (видео: РБК-Украина)