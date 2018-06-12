"Чемпионат войны": художник из Днепра создал альтернативный календарь к ЧМ-2018

Болельщикам напомнили, почему не стоит ехать на мундиаль

В сети появился альтернативный календарь к Чемпионату мира по футболу 2018, финал которого пройдет с 14 июня по 15 июля в Российской Федерации. Соответствующее изображение обнародовал дизайнер и художник из Днепра Алексей Пылев на своей странице в соцсети Facebook.

"Хотите посмотреть футбольчик, потому что "раз в четыре года играют, не вмешивайте политику"? Тогда вот вам альтернативный футбольный календарь", - написал он.

На заглавии изображения написано "War cup". День и месяц совпадают с датами проведения мундиаля, однако год отличается. Так, на альтернативном календаре указаны дни жестокой агрессии России на территории Украины и жестокого обращения с политзаключенными.

Фото: Альтернативный календарь к ЧМ-2018 (facebook.com/alex.pylov)

"P.S. Я уверен, что возможные неточности с цифрами, календарь создавался на основе информации из открытых источников и не отражает общее количество жертв в указанный день", - отметил автор публикации.

Скриншот поста (facebook.com/alex.pylov)

Кстати, волонтеры призвали мировое сообщество бойкотировать ЧМ-2018.

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