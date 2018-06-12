"Чемпіонат війни": художник з Дніпра створив альтернативний календар до ЧС-2018

Уболівальникам нагадали, чому не варто їхати на мундіаль
У мережі з'явився альтернативний календар Чемпіонату світу з футболу 2018, фінал якого пройде з 14 червня по 15 липня в Російській Федерації. Відповідне зображення оприлюднив дизайнер і художник з Дніпра Олексій Пильов на своїй сторінці в соцмережі Facebook.
"Хочете подивитися футбольчик, бо "раз у чотири роки грають, не втручайте політику"? Тоді ось вам альтернативний футбольний календар", - написав він.
На зображенні у заголовку написано "War cup". День і місяць збігаються з датами проведення мундіалю, проте відрізняється рік. Так, на альтернативному календарі вказані дні жорстокої агресії Росії на території України і жорстокого поводження з політв'язнями.
Фото: Альтернативний календар до ЧС-2018 (facebook.com/alex.pylov)
"P. S. Я впевнений, що можливі неточності з цифрами, календар створювався на основі інформації з відкритих джерел і не відображає загальну кількість жертв в зазначений день", - зазначив автор публікації.
Скріншот поста (facebook.com/alex.pylov)
До речі, волонтери закликали світове співтовариство бойкотувати ЧС-2018.
Коротко про головне за 12 червня (відео: РБК-Україна)