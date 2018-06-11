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"Вы спонсируете войну": волонтеры призвали мировое сообщество бойкотировать ЧМ-2018 (видео)

STYLERLIFE        11.06.2018 - 15:23
Фото: fifa.com
Фото: fifa.com

В сети объяснили, почему не стоит ехать на мундиаль в Россию

Волонтеры InformNapalm создали короткий мультипликационный видеоролик с призывом бойкотировать Чемпионат мира по футболу 2018, финал которого пройдет с 14 июня по 15 июля в Российской Федерации. Соответствующее видео было опубликовано 10 июня в YouTube.

На сайте волонтерской организации объяснили, почему стоит бойкотировать мундиаль.

Отмечается, что ролик был создан на основе серии плакатов украинского художника и иллюстратора Андрея Ермоленко, который своими иллюстрациями также призывает мировое сообщество к бойкоту.

"Если ролик за первые трое суток сможет набрать 100 тыс. просмотров, то попадет в тренды YouTube прямо накануне начала мундиаля", - отметили на сайте организации.

Волонтеры InformNapalm обратились к читателям с призывом присоединиться к информационной акции и активно распространять контент о недопустимости посещения страны-агрессора.

Видео: Бойкот ЧМ-2018 (YouTube/Inform Napalm)

"РФ несет ответственность за убийства многих тысяч людей в Сирии и в Украине, миллионы людей за последние годы пострадали от агрессии России, стали вынужденными переселенцами, потеряли свои дома и близких", - напомнили в волонтерском сообществе.

"Самым громким и резонансным для мирового сообщества является теракт, который устроила российская армия на Донбассе. Напомним, что в самолете рейса MH17, который был сбит российскими военными 17 июля 2014, погибли 298 человек, в том числе 80 детей, из них три младенца. На фоне этого цинично проводить финал чемпионата мира в Москве 15 июля, а через два дня, 17 июля, вспоминать жертв, погибших от действий российской армии", - отметили в InformNapalm.

"Планируете пойти на Чемпионат мира по футболу 2018 года в России? Убедитесь, что вы понимаете, что вы спонсируете войну, преступления и террор", - отмечается на видео.

Скриншот поста (twitter.com/newsburko)

Ранее сообщалось, что заблокированный в Facebook украинский художник создал новый плакат.

На изображении президент РФ Владимир Путин в образе гопника с окровавленными руками сидит на горе из черепов. Над Путиным написано: "Вы не можете меня остановить, сосунки!". Логотип мундиаля художник изобразил в виде черепа.

Сколько украинских политзаключенных в РФ (видео: РБК-Украина)

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Теги: бойкот, чм 2018
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