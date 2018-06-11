"Ви спонсоруєте війну": волонтери закликали світову спільноту бойкотувати ЧС-2018 (відео)

У мережі пояснили, чому не варто їхати на мундіаль в Росію

Волонтери InformNapalm створили короткий мультиплікаційний відеоролик із закликом бойкотувати Чемпіонат світу з футболу 2018, фінал якого пройде з 14 червня по 15 липня в Російській Федерації. Відповідне відео було опубліковано 10 червня в YouTube.

На сайті волонтерської організації пояснили, чому варто бойкотувати мундіаль.

Відзначається, що ролик був створений на основі серії плакатів українського художника і ілюстратора Андрія Єрмоленка, який своїми ілюстраціями також закликає світову спільноту до бойкоту.

"Якщо ролик за перші три доби зможе набрати 100 тис. переглядів, то потрапить у тренди YouTube прямо напередодні початку мундіалю", - відзначили на сайті організації.

Волонтери InformNapalm звернулися до читачів із закликом приєднатися до інформаційної акції та активно поширювати контент про неприпустимість відвідування країни-агресора.

Відео: Бойкот ЧС-2018 (YouTube / Inform Napalm)

"РФ несе відповідальність за вбивства багатьох тисяч людей в Сирії і в Україні, мільйони людей за останні роки постраждали від агресії Росії, стали вимушеними переселенцями, втратили свої будинки і близьких", - нагадали у волонтерській спільноті.

"Найгучнішим і резонансним для світової спільноти є теракт, який влаштувала російська армія на Донбасі. Нагадаємо, що в літаку рейсу MH17, який був збитий російськими військовими 17 липня 2014 року, загинули 298 людей, в тому числі 80 дітей, з них троє немовлят. На фоні цього цинічно проводити фінал чемпіонату світу в Москві 15 липня, а через два дні, 17 липня, згадувати жертв, загиблих від дій російської армії", - відзначили в InformNapalm.

"Плануєте піти на Чемпіонат світу з футболу 2018 року в Росії? Переконайтеся, що ви розумієте, що ви спонсоруєте війну, злочини і терор", - наголошується у відео.

Скріншот поста (twitter.com/newsburko)

Раніше повідомлялося, що заблокований в Facebook український художник створив новий плакат.

На зображенні президент РФ Володимир Путін в образі гопника з закривавленими руками сидить на горі з черепів. Над Путіним написано: "Ви не можете мене зупинити, сосунки!". Логотип мундіалю художник зобразив у вигляді черепа.

Скільки українських політв'язнів в РФ (відео: РБК-Україна)