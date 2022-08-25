В Івано-Франківську за дивних обставин загинула жінка: її доньки розповіли шокуючі деталі

У будинок прийшов ексбойфренд матері

За словами Яни Заразонової, смерть матері сталася під час сварки з ексбойфрендом. Молодша дочка Юлії, 11-річна дівчинка, стала свідком сварки між дорослими.

18 серпня Юлія Заразонова разом з 11-річною донькою весь день були на роботі у Яни. Дівчина працює моделлю. Увечері вони поїхали додому і Яна подзвонила мамі, щоб дізнатися, чи благополучно вони дісталися.

Мама на дзвінок не відповіла, і Яна набрала сестру. Та повідомила, що вона знаходиться в магазині й туди її відправив мамин ексбойфренд.

"Це мамин колишній. Вони раніше розлучилися. Він, коли мама була у мене, дзвонив їй і погрожував розправою", - додала Яна.

Фото: Юлія Заразонова (instagram.com/yanuska_zarazonova)

Вона сказала сестрі, щоб та негайно йшла додому і почала знову набирати мамин номер. Але на дзвінок врешті-решт відповів чоловік.

"Він мені сказав, що мама спить. Але я розумію, що це не так. Тому, що чула, що вона намагається кричати, але їй закрили рот. Тим часом моя сестра біжить додому, де біля будинку стояли двоє його друзів. Вона почула крики та попросила одного з них піти разом з нею, подивитися, що там діється. Один пішов з нею... вони зайшли у квартиру, де сестра побачила, що ексбойфренд душить маму, хапає за волосся і б'є", - пояснила франківчанка.

Між дорослими був скандал і бійка

Юлія пручалася й у чоловіка на тілі є подряпини. Про те, що відбувалося у квартирі далі, Яна знає зі слів молодшої сестри.

"Мама боролася за життя... в той момент їй стало погано. Колишній сказав сестрі принести води. Мама пішла на балкон і відкрила вікно, щоб подихати свіжим повітрям. Він пішов за нею, хочуть мама сказала йому піти. Розумієте, вікно відкрито, і він хоче її штовхнути, вона падає. І він хоче її зловити, але не може, тому що він її штовхає, і вона перевертається і летить вниз... ",- розповіла Яна.

Фото: Юлія Заразонова з молодшою донькою і Євгеном Клопотенко (instagram.com/yanuska_zarazonova)

Ексбойфренд просто втік після трагедії

Коли старша донька приїхала до будинку матері - та була вже на землі внизу. Зібралися люди, які викликали медиків і поліцію. Яна стверджує, що ексбойфренд вибіг з дому та удав, що нічого не сталося. Він навіть не став дзвонити у швидку допомогу або поліцію. Раніше у цього чоловіка вже були проблеми з законом.

"Чому він тікав, якщо невинний?"- запитує дівчина.

Юлія Заразонова померла в лікарні - лікарі зробили кілька операцій і намагалися їй врятувати життя, але травми виявилися дуже серйозні. Слідчі встигли взяти у неї свідчення. Опитали також і ексбойфренда Юлії, але відпустили та звинувачення йому не висунули.

Яна не згодна з діями поліції й тепер домагається справедливого розслідування.

Фото: Юлія Заразонова (instagram.com/yanuska_zarazonova)

Що кажуть у поліції

Як розповіли в секторі комунікації ГУНП Івано-Франківської області, за даним фактом відкрито провадження та розслідується можливе доведення жінки до самогубства за ч.1 ст. 120 ККУ.

Поліція проводить розслідування і вже встановила всіх учасників події. Зараз йде опитування очевидців і свідків, в тому числі проведуть допит 11-річної дочки Юлії. Ексбойфренда загиблої, який раніше вже був судимий, вже допитали.

Слідчі призначили кілька необхідних експертиз та інші слідчі дії. Після всіх заходів буде прийнято рішення про кримінальне провадження.