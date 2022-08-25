В Ивано-Франковске при странных обстоятельствах погибла женщина: ее дочери рассказали шокирующие детали

В дом пришел экс-бойфренд матери

По словам Яны Заразоновой, смерть матери произошла во время ссоры с экс-бойфрендом. Младшая дочь Юлии, 11-летняя девочка, стала свидетельницей ссоры между взрослыми.

18 августа Юлия Заразонова вместе с 11-летней дочкой весь день были на работе у Яны. Девушка работает моделью. Вечером они поехали домой и Яна позвонила маме, чтобы узнать, благополучно ли они добрались.

Мама на звонок не ответила, и Яна набрала сестру. Та сообщила, что она находится в магазине и туда ее отправил мамин экс-бойфренд.

"Это мамин бывший. Они ранее расстались. Он, когда мама была у меня, звонил ей и угрожал расправой", - добавила Яна.

Фото: Юлия Заразонова (instagram.com/yanuska_zarazonova)

Она сказала сестре, чтобы та немедленно шла домой и начала снова набирать мамин номер. Но на звонок в конце концов ответил мужчина.

"Он мне сказал, что мама спит. Но я понимаю, что это не так. Потому что слышала, что она пытается кричать, но ей закрыли рот. Тем временем моя сестра бежит домой, где возле дома стояли двое его друзей. Она услышала крики и попросила одного из них пойти вместе с ней, посмотреть, что там творится. Один пошел с ней… Они зашли в квартиру, где сестра увидела, что экс-бойфренд душит маму, хватает за волосы и бьет", - объяснила франковчанка.

Между взрослыми был скандал и драка

Юлия сопротивлялась и у мужчины на теле есть царапины. О том, что происходило в квартире далее, Яна знает со слов младшей сестры.

"Мама боролась за жизнь… В тот момент ей стало плохо. Бывший сказал сестре принести воды. Мама пошла на балкон и открыла окно, чтобы подышать свежим воздухом. Он пошел за ней, хотят мама сказала ему уйти. Понимаете, окно открыто, и он хочет ее толкнуть, она падает. И он хочет ее словить, но не может, потому что он ее толкает, и она переворачивается и летит вниз... ", - рассказала Яна.

Фото: Юлия Заразонова с младшей дочкой и Евгением Клопотенко (instagram.com/yanuska_zarazonova)

Экс-бойфренд просто сбежал после трагедии

Когда старшая дочка приехала к дому матери - та была уже на земле внизу. Собрались люди, которые вызвали медиков и полицию. Яна утверждает, что экс-бойфренд выбежал из дома и сделал вид, что ничего не произошло. Он даже не стал звонить в скорую помощь или полицию. Ранее у этого мужчины уже были проблемы с законом.

"Почему он убегал, если невиновен?" - спрашивает девушка.

Юлия Заразонова умерла в больнице - врачи сделали несколько операций и пытались ей спасти жизнь, но травмы оказались очень серьезные. Следователи успели взять у нее показания. Опросили также и экс-бойфренда Юлии, но отпустили и обвинение ему не выдвинули.

Яна не согласна с действиями полиции и теперь добивается справедливого расследования.

Фото: Юлия Заразонова (instagram.com/yanuska_zarazonova)

Что говорят в полиции

Как рассказали в секторе коммуникации ГУНП Ивано-Франковской области, по данному факту открыто производство и расследуется возможное доведения женщины до самоубийства по ч. 1 ст. 120 ККУ.

Полиция проводит расследование и уже установила всех участников происшествия. Сейчас идет опрос очевидцев и свидетелей, в том числе проведут допрос 11-летней дочери Юлии. Экс-бойфренда погибшей, который ранее уже был судим, уже допрошен.

Следователи назначили несколько необходимых экспертиз и другие следственные действия. После всех мероприятий будет принято решение об уголовном производстве.