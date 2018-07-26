В Івано-Франківську водій автобуса потрапив в скандал через непристойний жест дітям (фото, відео)

Фото: РБК-Україна

Водій відмовився везти підлітків, хоча у них були квитки

В Івано-Франківську водій автобуса відмовив у проїзді підліткам, незважаючи на те, що у них були куплені квитки. Про це повідомила Ярина Румежак в Facebook.

Опубліковано Yarina Rumezhak Середа, 25 липня 2018 р.

Відео: Автобус (facebook.com/yarina.rumezhak)

Водій вимагав, щоб підлітки заплатили особисто йому - тоді він їх пощастить.

"Сказав, що квиток, куплений в касі, йому до *опи, сплачуйте в автобусі 6 грн. В результаті діти заплатили і поїхали, бо питання грошей для них був неважливим на той момент", - написала дівчина.

Фото: Водій автобуса (facebook.com/yarina.rumezhak)

Очевидиця повідомила, що водій автобуса показав дітям непристойний жест.

Скріншот поста (facebook.com/yarina.rumezhak)

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