В Івано-Франківську водій автобуса потрапив в скандал через непристойний жест дітям (фото, відео)

Водій відмовився везти підлітків, хоча у них були квитки
В Івано-Франківську водій автобуса відмовив у проїзді підліткам, незважаючи на те, що у них були куплені квитки. Про це повідомила Ярина Румежак в Facebook.
Опубліковано Yarina Rumezhak Середа, 25 липня 2018 р.
Відео: Автобус (facebook.com/yarina.rumezhak)
Водій вимагав, щоб підлітки заплатили особисто йому - тоді він їх пощастить.
"Сказав, що квиток, куплений в касі, йому до *опи, сплачуйте в автобусі 6 грн. В результаті діти заплатили і поїхали, бо питання грошей для них був неважливим на той момент", - написала дівчина.
Фото: Водій автобуса (facebook.com/yarina.rumezhak)
Очевидиця повідомила, що водій автобуса показав дітям непристойний жест.
Скріншот поста (facebook.com/yarina.rumezhak)
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