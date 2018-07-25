"Ублюдки": в Запорожье маршрутчик оскорбил бойца и угрожал расправой (видео)

Фото: РБК-Украина

Он набросился на военного с обвинениями

В Запорожье водитель маршрутки набросился с оскорблениями на украинского бойца и угрожал физической расправой. Соответствующее видео опубликовали на странице сообщества "Це Україна" в Facebook.

На кадрах видно, как мужчина матерным словами высказывается в адрес страны и обвиняет ее в войне на Донбассе.

"Вот это у*бище, потому что вот эту х*йню нацепил на себя!" — обратился он к бойцу АТО.

Видео: Водитель маршрутки оскорбил бойца (facebook.com/ukrainex)

Водитель порывался ударить бойца, но его сдерживал полицейский.

Съемка инцидента продолжилась в помещении. Пророссийски настренный водитель обозвал украинских бойцов "ублюдками", а тех, кто носит вышиванки, - "пид*рками". Мужчина заявил, что не считает это оскорблением, а просто "называет вещи своими именами".

"У меня машину на Донбасс забрали, ничего, я это забыл. Но почему люди страдают?!" — сказал водитель.

Ранее сообщалось, что в Тернопольской области водитель выгнал из автобуса онкобольного ветерана АТО.

В городе Лановцы Тернопольской области водитель автобуса отказал в бесплатном проезде 51-летнему ветерану АТО с удостоверением участника боевых действий, который возвращался домой после курса химиотерапии.

Напомним, что под Киевом водитель маршрутки избил полицейского.

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