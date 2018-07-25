"Виродки": в Запоріжжі маршрутник образив бійця і погрожував розправою (відео)

Фото: РБК-Україна

Він накинувся на військового зі звинуваченнями

У Запоріжжі водій маршрутки накинувся з образами на українського бійця і погрожував фізичною розправою. Відповідне відео опублікували на сторінці спільноти "Це Україна" в Facebook.

На кадрах видно, як чоловік матірною словами висловлюється на адресу країни і звинувачує її у війні на Донбасі.

"Ось це у * Біще, тому що ось цю х * йню начепив на себе!" - звернувся він до бійця АТО.

Відео: Водій маршрутки образив бійця (facebook.com/ukrainex)

Водій поривався вдарити бійця, але його стримував поліцейський.

Зйомка інциденту продовжилася в приміщенні. Проросійськи настренний водій обізвав українських бійців "виродками", а тих, хто носить вишиванки, - "під*ркамі". Чоловік заявив, що не вважає це образою, а просто "називає речі своїми іменами".

"У мене машину на Донбас забрали, нічого, я це забув. Але чому люди страждають?!" - сказав водій.

Раніше повідомлялося, що в Тернопільській області водій вигнав з автобуса онкохворої ветерана АТО.

У місті Ланівці Тернопільської області водій автобуса відмовив у безкоштовному проїзді 51-річному ветерану АТО з посвідченням учасника бойових дій, який повертався додому після курсу хіміотерапії.

Нагадаємо, що під Києвом водій маршрутки побив поліцейського.

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