В Ивано-Франковске водитель автобуса угодил в скандал из-за неприличного жеста детям (фото, видео)

Фото: РБК-Украина

Водитель отказался везти подростков, хотя у них были билеты

В Ивано-Франковске водитель автобуса отказал в проезде подросткам, несмотря на то, что у них были куплены билеты. Об этом сообщила Ярина Румежак в Facebook.

Опубліковано Yarina Rumezhak Середа, 25 липня 2018 р.

Видео: Автобус (facebook.com/yarina.rumezhak)

Водитель требовал, чтобы подростки заплатили лично ему – тогда он их повезет.

"Сказал, что билет, купленный в кассе, ему до *опы, оплачивайте в автобусе 6 грн. В итоге дети заплатили и поехали, потому что вопрос денег для них был неважным на тот момент", - написала девушка.

Фото: Водитель автобуса (facebook.com/yarina.rumezhak)

Очевидица сообщила, что водитель автобуса показал детям неприличный жест.

Скриншот поста (facebook.com/yarina.rumezhak)

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