В Івано-Франківській обалсті молода пара вчинила самогубство за місяць до весілля

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Трагедія сталася напередодні запланованого свята

У п'ятницю, 20 липня, в селі Річка Косівського району Івано-Франківської області молода пара покінчила з собою. Про це повідомляє kurs.if.ua.

Наголошується, що молода пара відпочивала в компанії друзів. Між хлопцем і дівчиною сталася сварка. В результаті 23-річна мешканка села вирішила покінчити з собою. Близько 04:00 ночі вона померла від отруєння невідомою речовиною.

Тіло дівчини знайшов її 26-річний хлопець. І горя він теж вирішив звести рахунки з життям. Він взяв мисливський карабін і вистрелив собі у груди. Від отриманої травми помер на місці.

У вересні пара планувала одружитися.

Раніше повідомлялося, що на Донбасі покінчив з собою 20-річний військовослужбовець.

Трагедія сталася 9 липня на території військової частини, де служив боєць. Правоохоронці припускають, що причиною самогубства могли стати проблеми в сім'ї, які підштовхнули хлопця на такий крок.

Повідомляється, що військовий вистрілив собі в рот з автомата Калашникова після телефонної розмови з родиною.

Зараз всі деталі події розслідує військова прокуратура. Загиблому було всього 20 років.

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