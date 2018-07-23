В Ивано-Франковской области молодая пара совершила самоубийство за месяц до свадьбы

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Трагедия произошла накануне запланированного праздника

В пятницу, 20 июля, в селе Речка Косовского района Ивано-Франковской области молодая пара покончила с собой. Об этом сообщает kurs.if.ua.

Отмечается, что молодая пара отдыхала в компании друзей. Между парнем и девушкой произошла ссора. В результате 23-летняя жительница села решила покончить с собой. Около 04:00 ночи она умерла от отравления неизвестным веществом.

Тело девушки нашел ее 26-летний парень. И-за горя он тоже решил свести счеты с жизнью. Он взял охотничий карабин и выстрелил себе в грудь. От полученной травмы скончался на месте.

В сентябре пара планировала пожениться.

Ранее сообщалось, что на Донбассе покончил с собой 20-летний военнослужащий.

Трагедия произошла 9 июля на территории воинской части, где служил боец. Правоохранители предполагают, что причиной самоубийство могли стать проблемы в семье, которые подтолкнули парня на такой шаг.

Сообщается, что военный выстрелил себе в рот из автомата Калашникова после телефонного разговора с семьей.

Сейчас все детали происшествия расследует военная прокуратура. Погибшему было всего 20 лет.

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