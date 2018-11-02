“Із 10 людей тільки один-два вірно нададуть допомогу”: в Києві вчили зупиняти кровотечу і рятувати життя

Видео: У Києві провели тренінг із надання першої медичної допомоги (Валентина Балабанова/video.rbc.ua)

У четвер, 1 листопада, у Києві пройшов черговий безкоштовний тренінг із надання першої медичної допомоги. Курс веде кваліфікований медик-комбатант Олексій Землянко, позивний “Данте”.

Ситуація, коли знання і навички із надання першої медичної допомоги можуть врятувати чиєсь життя, може трапитись щодня, кажуть організатори тренінгу.

Styler побував на тренінгу і розпитав військового медика Олексія Землянко, чому навчають на таких заняттях і які знання і навички повинен мати кожен, щоб правильно реагувати у критичній ситуації.

"У нас люди навчені ще за радянськими стандартами"

В Україні багато людей практично не мають ніяких знань про те, як правильно діяти у кризових ситуаціях так, щоб врятувати життя або хоча б надати першу домедичну і медичну допомогу, доки до людини їде швидка, каже у коментарі для Styler Олексій Землянко.

Він давно цікавиться медициною і хоче, щоб рівень надання медичної допомоги в Україні постійно ставав кращим.

Фото: Тренінги повністю безкоштовні, і на них запрошують всіх бажаючих (скріншот з відео)

Олексій закінчив Черкаський медичний коледж (зараз - Черкаська медична Академія). Пішов добровольцем на війну проти Росії на сході України, де був військовим медиком у полку “Азов”. Рятував українських захисників на Донбасі під час жорстоких військових операцій.

“У нас люди навчені ще за радянськими стандартами. Базові рекомендації по наданню допомоги змінюються, а новим знанням людей не вчать. Бувало, нам ставили питання про положення людини, коли стається напад чи ураження. Наприклад, питали, чому не можна взяти шпильку і пришпилити язик до губи. Але так не роблять, хоча саме цьому вчили людей десятки років тому. Зараз такого методу за стандартами давно не приміняють. Це важливо знати. Також важливо знати й інші базові речі”, - каже він.

Фото: “Буває так, що людина щиро хоче допомогти, але не має навичок, тому може зробити тільки гірше” - медик Олексій Землянко (скріншот з відео)

На тренінгу він у форматі лекції розповідає, як надавати допомогу правильно.

“Буває так, що людина щиро хоче допомогти, але не має навичок, тому може зробити тільки гірше. Я вважаю, що можна витратити пару годин свого часу на те, щоб послухати лекцію, і це може допомогти майбутньому вижити. Запрошуємо на тренінги усіх, хто хоче. Абсолютно безкоштовно”, - каже Олексій.

"Навіть з водійських курсів мало хто нормально знає, як надавати допомогу"

Тренінг, який проходив 1 листопада, був присвячений допомозі при кровотечах.

“Ми вчилися діагностувати кровотечу і дізнавалися її види. Дізнавалися, коли джгут потрібен, а коли не потрібен. Також розглядали ситуації, коли стаються автомобільні аварії. І те, коли витягання із машини може людині допомогти, а може й нашкодити. Бо буває, наприклад, перелом. Тоді витягати людину з машини небезпечно”, - розповідає Олексій.

Фото: Тренінг Олексія Землянко із надання першої медичної допомоги (скріншот з відео)

За його словами, при аварії, нападі, при вибуху часто буває складно відреагувати правильно через стрес. Також - через відсутність знань про те, як надавати першу медичну допомогу.

“Зазвичай із десяти людей правильну допомогу надасть максимум одна або дві людини. Багато хто боїться крові. Навіть із водійських курсів, де мали б розповідати, мало хто нормально знає, як надавати допомогу. Рану спиртом або йодом заливають, а це неприпустимо. Коли є антисептичні засоби, хоча б перекис водню, то можна використати його. Але не йод і спирт. При кровотечі можна зробити імітований джгут, якщо під рукою раптом не опинилося медичного”, - каже Олексій.

"Часом люди навіть не мають уявлення, наскільки це серйозно"

При наданні першої медичної допомоги важливий і психологічний підхід, звертає увагу медик.

Людина, яка травмувалася, іноді може і не зрозуміти, що їй хочуть допомогти. Їй треба все вірно пояснити.

Фото: На тренінгу розповідали про різні види кровотечі (скріншот з відео)

“Також на лекції ми розбирали, як правильно підходити до людини, коли стався чи вибух, чи коли людина лежить на обочині. Бо часом людина в таких випадках може сприйняти вас як агресора або того, хто хоче напасти. Треба знати базові прийоми психології і фрази, які варто людині сказати, як її заспокоїти”, - каже медик.

На тренінгу він продемонстрував відео артеріальної кровотечі. Вона відрізняється від інших кровотеч і є більш небезпечною. Тому допомога при ній теж інша.

“Часом люди навіть не мають уявлення, наскільки це серйозно. Скажімо, коли є масивна кровотеча, якщо задіта важлива артерія. До того, як людину відправлять у реанімацію, кров треба зупинити якнайшвидше”, - каже він.

На нових тренінгах Олексія скоро з’явиться манекен, на якому він демонструватиме найбільш поширені види травм. Також це дасть можливість людині потренуватись у наданні першої медичної допомоги.

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