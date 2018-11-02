"Из 10 человек только один-два правильно окажут помощь": в Киеве учили останавливать кровотечение и спасать жизнь

Видео: В Киеве провели тренинг по оказанию первой медицинской помощи (Валентина Балабанова/video.rbc.ua)

В четверг, 1 ноября, в Киеве прошел очередной бесплатный тренинг по оказанию первой медицинской помощи. Курс ведет квалифицированный медик-комбатант Алексей Землянко, позывной “Данте”.

Ситуация, когда знания и навыки по оказанию первой медицинской помощи могут спасти чью-то жизнь, может случиться каждый день, говорят организаторы тренинга.

Styler побывал на тренинге и расспросил военного медика Алексея Землянко, чему учат на таких занятиях и какие знания и навыки должен иметь каждый, чтобы правильно реагировать в критической ситуации.

"У нас люди обучены еще по советским стандартам"

В Украине многие люди практически не имеют никаких знаний о том, как правильно действовать в кризисных ситуациях так, чтобы спасти жизнь или хотя бы оказать первую домедицинскую и медицинскую помощь, пока к человеку едет скорая, говорит в комментарии для Styler Алексей Землянко.

Он давно интересуется медициной и хочет, чтобы уровень оказания медицинской помощи в Украине постоянно становился лучше.

Фото: Тренинги полностью бесплатные, и на них приглашают всех желающих (скриншот из видео)

Алексей закончил Черкасский медицинский колледж (сейчас - Черкасская медицинская Академия). Пошел добровольцем на войну против России на востоке Украины, где был военным медиком в полку “Азов”. Спасал украинских защитников на Донбассе во время жестоких военных операций.

“У нас люди обучены еще по советским стандартам. Базовые рекомендации по оказанию помощи меняются, а новым знанием людей не учат. Бывало, нам задавали вопросы о положении человека, когда происходит нападение или ранение. Например, спрашивали, почему нельзя взять булавку и пришпилить язык к губе. Но так не делают, хотя именно этому учили людей десятки лет назад. Сейчас такого метода по стандартам давно не применяют. Это важно знать. Также важно знать и другие базовые вещи”, - говорит он.

Фото: "Бывает так, что человек искренне хочет помочь, но не имеет навыков, поэтому может сделать только хуже” - медик Алексей Землянко (скриншот с видео)

На тренинге он в формате лекции рассказывает, как правильно оказывать помощь.

“Бывает так, что человек искренне хочет помочь, но не имеет навыков, поэтому может сделать только хуже. Я считаю, что можно потратить пару часов своего времени на то, чтобы послушать лекцию, и это может помочь в будущем выжить. Приглашаем на тренинги всех, кто хочет. Абсолютно бесплатно”, - говорит Алексей.

"Даже по водительским курсам мало кто нормально знает, как оказывать помощь"

Тренинг, который проходил 1 ноября, был посвящен помощи при кровотечениях.

“Мы учились диагностировать кровотечение и узнавали ее виды. Узнавали, когда жгут нужен, а когда не нужен. Также рассматривали ситуации, когда происходят автомобильные аварии. И то, когда извлечение из машины может человеку помочь, а может и навредить. Ведь бывает, например, перелом. Тогда вытаскивать человека из машины опасно”, - рассказывает Алексей.

Фото: Тренинг Алексея Землянко по оказанию первой медицинской помощи (скриншот из видео)

По его словам, при аварии, нападении, при взрыве часто бывает сложно правильно отреагировать из-за стресса. Также - из-за отсутствия знаний о том, как оказывать первую медицинскую помощь.

“Обычно из десяти человек правильную помощь окажет максимум один или два человека. Много кто боится крови. Даже по водительским курсам, где должны были бы рассказывать, мало кто нормально знает, как оказывать помощь. Рану спиртом или йодом заливают, а это недопустимо. Когда есть антисептические средства, хотя бы перекись водорода, то можно использовать его. Но не йод и спирт. При кровотечении можно сделать имитированный жгут, если под рукой вдруг не оказалось медицинского”, - говорит Алексей.

"Порой люди даже не имеют представления, насколько это серьезно"

При оказании первой медицинской помощи важен и психологический подход, обращает внимание медик.

Человек, который травмировался, иногда может и не понять, что ему хотят помочь. Ему надо все правильно объяснить.

Фото: На тренинге рассказывали о различных видах кровотечения (скриншот из видео)

“Также на лекции мы разбирали, как правильно подходить к человеку, когда произошел взрыв, или когда человек лежит на обочине. Ведь порой человек в таких случаях может воспринять вас как агрессора или того, кто хочет напасть. Надо знать базовые приемы психологии и фразы, которые стоит человеку сказать, как его успокоить”, - говорит медик.

На тренинге он продемонстрировал видео артериального кровотечения. Оно отличается от других кровотечений и является более опасным. Поэтому помощь при нему тоже другая.

“Порой люди даже не имеют представления, насколько это серьезно. Скажем, когда есть массивное кровотечение, если задета важная артерия. До того, как человека отправят в реанимацию, кровь надо остановить как можно быстрее”, - говорит он.

На новых тренингах Алексея скоро появится манекен, на котором он будет демонстрировать наиболее распространенные виды травм. Также это даст возможность человеку потренироваться в оказании первой медицинской помощи.

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