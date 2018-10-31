"Люди заганяють себе в депресію, впадають у відчай": історія пацієнта, що пережив інсульт

Фото: Роман Швед (РБК-Україна)

Важливо терміново викликати швидку, які тільки помітили у людини перші ознаки інсульту, нагадують лікарі

Інсульт – це основна причина інвалідності і смертності в Україні та інших країнах. Наслідками інсульту можуть стати параліч кінцівок, порушення мовлення і ходи, втрата зору, порушення функцій психіки. Про це нагадує в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун.

"У 90% випадків інсульт викликають конкретні фактори ризику, яким можна запобігти. Це хронічні серцево-судинні захворювання (особливо — артеріальна гіпертензія), цукровий діабет, куріння, зайва вага, зловживання алкоголем, стрес та недостатня фізична активність. Тому вкрай важливо дбати про здоровий спосіб життя та обов’язково регулярно консультуватися зі своїм лікарем. Спеціаліст може визначити фактори ризику інсульту, розрахувати його ймовірність протягом 5-10 років та порадити, як знизити ризик хвороби на 50-80%", - пише вона.

Як розпізнати інсульт?

Лікар-невролог, кандидат медичних наук Юрій Фломін у своїй роботі щодня стикається з інсультами. Він звертає увагу: виявити інсульт надважливо якомога швидше. Це допоможе запобігти багатьом його тяжким наслідкам.

Лікар перераховує головні ознаки інсульту, про які потрібно знати кожному. Після розпізнавання ознак інсульту важливо якнайшвидше доправити людину до лікарні, яка спеціалізується на лікуванні саме цієї недуги.

Фото: Невролог Юрій Фломін каже, що ознаки інсульту має знати кожен. Це допоможе врятувати життя (РБК-Україна)

Перша ознака пов’язана із мовленням. Воно раптово порушується, стає повільним. При інсульті людина починає запинатися, може плутати слова, говорить повільніше. Може не розуміти слова, із якими до неї звертаються.

Друга ознака стосується обличчя. Якщо стався інсульт, обличчя стає асиметричним. Найбільш відомий спосіб перевірити, чи справді у людини стався інсульт – це попросити усміхнутися. Якщо інсульт справді стався, то цього людина зробити не зможе.

Наступна ознака – запаморочення. Людині важко встояти на ногах, крутиться в голові. Порушується ходьба. Частіше за все людина сідає або лягає, бо стояти дуже важко.

Ще одна ознака пов’язана із зором і очима. Зір може порушитись раптово. Людина бачить гірше, але не так, як при поступовому порушенні зору: у випадку інсульту зір погіршується несподівано.

Інсульт також можна розпізнати також за несподіваною слабкістю в ногах. Раптово може настати різка слабкість в усьому тілі або в одній стороні тіла. Пацієнту важко встояти на ногах.

"Я почав втрачати контроль над лівою стороною свого тіла, але не здогадувався, що це інсульт"

Роман Швед, пацієнт, який пережив інсульт, зараз відверто говорить про те, як йому вдалося побороти тяжку недугу. Як відомо, інсульт дуже негативно впливає на організм, і далеко не в усіх випадках його наслідки минають повністю. Часто діагноз "інсульт" звучить як вирок, і цей тягар несе вся родина, бо людина, яка його перенесла, втрачає навички себе обслуговувати. Крім того, реабілітація після інсульту коштує дорого.

Зараз Роман Швед звертає увагу: інсульт дуже важливо розпізнати вчасно. Від цього залежить, наскільки оперативно людині нададуть допомогу. Якщо впізнати перші ознаки інсульту, швидку треба викликати терміново і якнайшвидше.

"У мене інсульт стався за найбільш поширеним сценарієм. Я був трошки hypertensive, як кажуть англійською, тобто гіпертонік. Тобто мій високий тиск став причиною того, що інсульт у мене все-таки стався. Часто саме гіпертонію називають однією з основних причин інсульту", - згадує чоловік.

Фото: У Романа Шведа стався інсульт через високий тиск. Гіпертензію називають однією з основних причин цієї недуги (РБК-Україна)

За його словами, він тоді зовсім не знав, як розпізнати інсульт.

"Моя дружина теж цього не знала, але бачила, що щось зі мною не так. Раптом мені стало погано. І зараз я дякую їй, що вона того вечора відвела мене додому. Я бачив, що мені тяжко йти, я відразу почав втрачати контроль над лівою стороною свого тіла, але справді навіть не здогадувався, що це інсульт. На другий день ми пішли до лікаря неподалік від нашого дому. Ми йшли пішки, а йти мені було важко, я опирався на свою дружину. Я йшов як каліка!" – каже він.

У найближчій лікарні чоловіку зробили МРТ. Але, на жаль, дослідження не показало точної картини.

"Це був малий МРТ, і не було детально видно, що робиться у мене в голові. А щось там діялося, бо ліва сторона ледь працювала, але я все ж сам пішов до хати, зібравшись із силами", - продовжує Роман Швед.

"Це не процедура, а образа людської гідності!"

Наступного дня чоловік разом із дружиною пішов до спеціалізованої лікарні в Києві, де займаються лікуванням інсультів. За його словами, при підозрі на інсульт треба впевнитись, що людину доправлять саме в ту лікарню, де точно лікують цю недугу.

"Я туди прийшов, і мене направили в нейрохірургію. Я там, стоячи біля кабінету, ледь утримався, щоб не впасти. Для мене спеціально притягнули каталку, бо стояти просто не міг", - згадує чоловік.

За його словами, в тій лікарні йому не пощастило, бо лікування було неправильним.

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"Я там втратив цілі три тижні! Бо мене чомусь поставили на крапельницю, просили не рухатись. А крім того, мені робили ще електрофорез. Знаєте, що це? Це не процедура, а образа людської гідності! Це просто жахлива процедура (електрофорез – фізіотерапевтична процедура, при якій на організм діють електричними імпульсами, щоб досягти "терапевтичного ефекту". Також за допомогою електрофорезу через шкіру і слизову можуть вводити ліки. Процедура в цілому не має доведеної ефективності і до протоколу лікування інсультів не входить – ред.).", - згадує Роман Швед.

Згодом він почав лікуватись вже в іншій лікарні, де йому надавали допомогу за міжнародними протоколами лікування інсульту. Також він проходив тривалу реабілітацію.

"Поставили мене на ноги за п’ятдесят днів"

Лікарі кажуть: Роману Шведу, який пережив інсульт, багато в чому пощастило, оскільки у більшості пацієнтів наслідки недуги бувають набагато тяжчі. Сам Роман впевнений: окрім якісного лікування, видужати допомагає і позитивний настрій.

"При інсульті деякі люди заганяють себе в депресію, впадають у відчай. Налаштовуватись на щось хороше дуже важливо. Треба мати позитивний настрій! Якщо ви хочете побороти інсульт, того дійсно треба самому дуже хотіти і одужати, потрібно навіювати собі думки, які налаштовують на одужання", - звертає увагу чоловік.

Він нагадує, що лікар-невролог разом з командою фізіотерапевтів вже в іншій лікарні довго ним займалися і лікували краще, ніж в іншому медзакладі.

"Вони поставили мене на ноги за п’ятдесят днів. Але до того в іншій лікарні я три тижні лікувався неправильно! І це не тому, що там були якісь злі лікарі. Це насамперед тому, що там застосовують стару систему, старі рекомендації. І це в той час, як сьогодні інсульт мають лікувати за одною загальноприйнятою світовими протоколами схемою. Мені незрозуміло, як воювати зі старою системою", - каже Роман Швед.

Фото: "Мене поставили мене на ноги за 50 днів. Але до того в іншій лікарні я три тижні лікувався неправильно", каже Роман Швед і закликає терміново викликати швидку при перших ознаках інсульту (РБК-Україна)

Він закликав молодих лікарів вчити англійську мову.

"Зараз так багато літератури на цю тему є англійською! Взагалі на всю медичну тематику англомовні наукові джерела – це просто скарб! Ви там знайдете навіть те, чого немає в університетах. Так мені казали самі лікарі", - каже він.

Хоча після інсульту вже минуло три роки, Роману Шведу досі важко стояти. Він досі не може пройти рівно. Все це – наслідки недуги.

"Я не втрачаю позитивного настрою і пробую ходити, наче як на червоній доріжці до Голівуду, хоча це після інсульту дуже складно. Стараюся йти, але рівно не виходить. Бачу, як мами ховають своїх дітей на дитячих майданчиках: думають, якийсь п’яний до них іде. Потім ближче підходять і бачать, що від мене не тхне алкоголем, і їх думка змінюється. Інсульт тяжко перебороти, але його треба хотіти перебороти. Далеко не кожен виходить із цього стану, але не тільки суто через стан здоров'я, а й тому, що не хоче їздити у візочку, не хоче, щоб люди його жаліли. Люди після інсульту не виїздять із дому, закриваються у собі. А я вважаю, що треба всіляко пробувати стати на ноги. Через силу, попри біль і тяжкі наслідки", - каже Роман Швед.

Нагадаємо, раніше у київському метро провели незвичайний перформанс, яким проінформували людей про симптоми інсульту. Актори в образах українських письменників і персонажів розповідали, як розпізнати сигнали інсульту.

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