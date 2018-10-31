"Люди загоняют себя в депрессию, впадают в отчаяние": история пациента, пережившего инсульт

Важно срочно вызвать скорую, как только заметили у человека первые признаки инсульта, напоминают врачи
Инсульт – это основная причина инвалидности и смертности в Украине и других странах. Последствиями инсульта могут стать паралич конечностей, нарушение речи и походки, потеря зрения, нарушение функций психики. Об этом напоминает и.о. министра здравоохранения Уляна Супрун.
"В 90% случаев инсульт вызывают конкретные факторы риска, которые можно предотвратить. Это хронические сердечно-сосудистые заболевания (особенно — артериальная гипертензия), сахарный диабет, курение, лишний вес, злоупотребление алкоголем, стресс и недостаточная физическая активность. Поэтому крайне важно заботиться о здоровом образе жизни и обязательно регулярно консультироваться со своим врачом. Специалист может определить факторы риска инсульта, рассчитать его вероятность в течение 5-10 лет и посоветовать, как снизить риск болезни на 50-80%", - пишет она.
Врач-невролог, кандидат медицинских наук Юрий Фломин ежедневно в своей работе каждый день сталкивается с инсультами. Он обращает внимание: выявить инсульт сверхважно как можно быстрее. Это поможет предотвратить многие его тяжелые последствия.
Врач перечисляет главные признаки инсульта, о которых нужно знать каждому. После распознавания признаков инсульта важно как можно быстрее доставить человека в больницу, которая специализируется на лечении именно этого недуга.
Фото: Невролог Юрий Фломин говорит, что признаки инсульта должен знать каждый. Это поможет спасти жизнь (РБК-Украина)
Первый признак связан с речью. Она внезапно нарушается, становится медленной. При инсульте человек начинает запинаться, может путать слова, говорит медленнее. Может не понимать слова, с которыми к нему обращаются.
Второй признак касается лица. Если произошел инсульт, лицо становится асимметричным. Наиболее известный способ проверить, действительно ли у человека произошел инсульт – это попросить улыбнуться. Если инсульт действительно произошел, то этого человек сделать не сможет.
Следующий признак – головокружение. Человеку трудно устоять на ногах, крутится в голове. Нарушается ходьба. Чаще всего человек садится или ложится, потому что стоять очень тяжело.
Еще один признак связан со зрением и глазами. Зрение может нарушиться внезапно. Человек видит хуже, но не так, как при постепенном нарушении зрения: в случае инсульта зрение ухудшается неожиданно.
Инсульт можно распознать также по неожиданной слабости в ногах. Внезапно может наступить резкая слабость во всем теле или в одной стороне тела. Пациенту трудно устоять на ногах.
Роман Швед, пациент, который пережил инсульт, сейчас откровенно говорит о том, как ему удалось побороть тяжелую болезнь. Как известно, инсульт очень негативно влияет на организм, и далеко не во всех случаях его последствия проходят полностью. Часто диагноз "инсульт" звучит как приговор, и это бремя несет вся семья, ведь что человек, который его перенес, теряет навыки себя обслуживать. Кроме того, реабилитация после инсульта стоит дорого.
Сейчас Роман Швед обращает внимание: инсульт очень важно распознать вовремя. От этого зависит, насколько оперативно человеку окажут помощь. Если опознать первые признаки инсульта, скорую надо вызывать срочно и как можно быстрее.
"У меня инсульт произошел по наиболее распространенному сценарию. Я был немножко hypertensive, как говорят по-английски, то есть гипертоником. Мое высокое давление стало причиной того, что инсульт у меня все-таки произошел. Часто именно гипертонию называют одной из основных причин инсульта", - вспоминает мужчина.
Фото: У Романа Шведа случился инсульт из-за высокого давления. Гипертензию называют одной из основных причин этого недуга (РБК-Украина)
По его словам, он тогда совсем не знал, как распознать инсульт.
"Моя жена тоже этого не знала, но видела, что что-то со мной не так. Вдруг мне стало плохо. И сейчас я благодарен ей, что она в тот вечер отвела меня домой. Я видел, что мне тяжело идти, я сразу начал терять контроль над левой стороной своего тела, но действительно даже не догадывался, что это инсульт. На второй день мы пошли к врачу неподалеку от нашего дома. Мы шли пешком, а идти мне было трудно, я опирался на свою жену. Я шел как калека!" – говорит он.
В ближайшей больнице мужчине сделали МРТ. Но, к сожалению, исследование не показало точную картину.
"Это был маленький МРТ, и не было детально видно, что делается у меня в голове. А что-то там происходило, потому что левая сторона лишь немного работала, но я все же сам пошел домой, собравшись с силами", - продолжает Роман Швед.
На следующий день мужчина вместе с женой пошел в специализированную больницу в Киеве, где занимаются лечением инсультов. По его словам, при подозрении на инсульт надо убедиться, что человека отправят именно в ту больницу, где точно лечат эту болезнь.
"Я туда пришел, и меня направили в нейрохирургию. Я там, стоя возле кабинета, едва удержался, чтобы не упасть. Для меня специально притащили каталку, потому что стоять просто не мог", - вспоминает мужчина.
По его словам, в той больнице ему не повезло, потому что лечение было неправильным.
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"Я там потерял целых три недели! Потому что меня почему-то поставили на капельницу, просили не двигаться. А кроме того, мне делали еще электрофорез. Знаете, что это? Это не процедура, а оскорбление человеческого достоинства! Это просто ужасная процедура (электрофорез – физиотерапевтическая процедура, при которой на организм действуют электрическими импульсами, чтобы достичь "терапевтического эффекта". Также с помощью электрофореза через кожу и слизистую могут вводить лекарства. Процедура в целом не имеет доказанной эффективности и в протокол лечения инсультов не входит – ред.).", - вспоминает Роман Швед.
Впоследствии он начал лечиться уже в другой больнице, где ему оказывали помощь по международным протоколам лечения инсульта. Также он проходил длительную реабилитацию.
Врачи говорят: Роману Шведу, пережившему инсульт, во многом повезло, поскольку у большинства пациентов последствия болезни бывают гораздо тяжелее. Сам Роман уверен: кроме качественного лечения, выздороветь помогает и позитивный настрой.
"При инсульте некоторые люди загоняют себя в депрессию, впадают в отчаяние. Настраиваться на что-то хорошее очень важно. Надо иметь позитивный настрой! Если вы хотите побороть инсульт, тому действительно надо самому очень хотеть и выздороветь, нужно внушать себе мысли, которые настраивают на выздоровление", - обращает внимание мужчина.
Он напоминает, что врач-невролог вместе с командой физиотерапевтов уже в другой больнице долго им занимались и лечили уже лучше, чем в первом медучреждении.
"Они поставили меня на ноги за пятьдесят дней. Но до того в другой больнице я три недели лечился неправильно! И это не потому, что там были какие-то злые врачи. Это прежде всего потому, что там применяют старую систему, старые рекомендации. И это в то время, как сегодня инсульт должны лечить по одной общепринятой мировыми протоколами схеме. Мне непонятно, как воевать со старой системой", - говорит Роман Швед.
Фото: "Меня поставили меня на ноги за 50 дней. Но до того в другой больнице я три недели лечился неправильно", говорит Роман Швед и призывает срочно вызвать скорую при первых признаках инсульта (РБК-Украина)
Он призвал молодых врачей учить английский язык.
"Сейчас так много литературы на эту тему на английском! Вообще на всю медицинскую тематику англоязычные научные источники – это просто клад! Вы там найдете даже то, чего нет в университетах. Так мне говорили сами врачи", - говорит он.
Хотя после инсульта прошло три года, Роману Шведу до сих пор трудно стоять. Он до сих пор не может пройти ровно. Все это – последствия болезни.
"Я не теряю позитивного настроя и пробую ходить, будто как на красной дорожке в Голливуд, хотя это после инсульта очень сложно. Стараюсь идти, но ровно не получается. Вижу, как мамы прячут своих детей на детских площадках: думают, какой-то пьяный к ним идет. Потом ближе подходят и видят, что от меня не пахнет алкоголем, и их мнение меняется. Инсульт тяжело преодолеть, но его надо хотеть преодолеть. Далеко не каждый выходит из этого состояния, но не только чистоиз-за состояния здоровья, а и потому, что не хочет ездить в коляске, не хочет, чтобы люди его жалели. Люди после инсульта не выезжают из дома, закрываются в себе. А я считаю, что надо всячески пробовать встать на ноги. Через силу, несмотря на боль и тяжелые последствия", - говорит Роман Швед.
Напомним, ранее в киевском метро провели необычный перформанс, которым проинформировали людей о симптомах инсульта. Актеры в образах украинских писателей и персонажей рассказывали, как распознать сигналы инсульта.
В аптеках стоит покупать только те препараты, которые имеют доказанную эффективность и действительно помогают, говорит Ульяна Супрун. Она рассказала, как украинцев обманывают на продаже сомнительных лекарств.
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