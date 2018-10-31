"Люди загоняют себя в депрессию, впадают в отчаяние": история пациента, пережившего инсульт

Фото: Роман Швед (РБК-Украина)

Важно срочно вызвать скорую, как только заметили у человека первые признаки инсульта, напоминают врачи

Инсульт – это основная причина инвалидности и смертности в Украине и других странах. Последствиями инсульта могут стать паралич конечностей, нарушение речи и походки, потеря зрения, нарушение функций психики. Об этом напоминает и.о. министра здравоохранения Уляна Супрун.

"В 90% случаев инсульт вызывают конкретные факторы риска, которые можно предотвратить. Это хронические сердечно-сосудистые заболевания (особенно — артериальная гипертензия), сахарный диабет, курение, лишний вес, злоупотребление алкоголем, стресс и недостаточная физическая активность. Поэтому крайне важно заботиться о здоровом образе жизни и обязательно регулярно консультироваться со своим врачом. Специалист может определить факторы риска инсульта, рассчитать его вероятность в течение 5-10 лет и посоветовать, как снизить риск болезни на 50-80%", - пишет она.

Как распознать инсульт?

Врач-невролог, кандидат медицинских наук Юрий Фломин ежедневно в своей работе каждый день сталкивается с инсультами. Он обращает внимание: выявить инсульт сверхважно как можно быстрее. Это поможет предотвратить многие его тяжелые последствия.

Врач перечисляет главные признаки инсульта, о которых нужно знать каждому. После распознавания признаков инсульта важно как можно быстрее доставить человека в больницу, которая специализируется на лечении именно этого недуга.

Фото: Невролог Юрий Фломин говорит, что признаки инсульта должен знать каждый. Это поможет спасти жизнь (РБК-Украина)

Первый признак связан с речью. Она внезапно нарушается, становится медленной. При инсульте человек начинает запинаться, может путать слова, говорит медленнее. Может не понимать слова, с которыми к нему обращаются.

Второй признак касается лица. Если произошел инсульт, лицо становится асимметричным. Наиболее известный способ проверить, действительно ли у человека произошел инсульт – это попросить улыбнуться. Если инсульт действительно произошел, то этого человек сделать не сможет.

Следующий признак – головокружение. Человеку трудно устоять на ногах, крутится в голове. Нарушается ходьба. Чаще всего человек садится или ложится, потому что стоять очень тяжело.

Еще один признак связан со зрением и глазами. Зрение может нарушиться внезапно. Человек видит хуже, но не так, как при постепенном нарушении зрения: в случае инсульта зрение ухудшается неожиданно.

Инсульт можно распознать также по неожиданной слабости в ногах. Внезапно может наступить резкая слабость во всем теле или в одной стороне тела. Пациенту трудно устоять на ногах.

"Я начал терять контроль над левой стороной своего тела, но не догадывался, что это инсульт"

Роман Швед, пациент, который пережил инсульт, сейчас откровенно говорит о том, как ему удалось побороть тяжелую болезнь. Как известно, инсульт очень негативно влияет на организм, и далеко не во всех случаях его последствия проходят полностью. Часто диагноз "инсульт" звучит как приговор, и это бремя несет вся семья, ведь что человек, который его перенес, теряет навыки себя обслуживать. Кроме того, реабилитация после инсульта стоит дорого.

Сейчас Роман Швед обращает внимание: инсульт очень важно распознать вовремя. От этого зависит, насколько оперативно человеку окажут помощь. Если опознать первые признаки инсульта, скорую надо вызывать срочно и как можно быстрее.

"У меня инсульт произошел по наиболее распространенному сценарию. Я был немножко hypertensive, как говорят по-английски, то есть гипертоником. Мое высокое давление стало причиной того, что инсульт у меня все-таки произошел. Часто именно гипертонию называют одной из основных причин инсульта", - вспоминает мужчина.

Фото: У Романа Шведа случился инсульт из-за высокого давления. Гипертензию называют одной из основных причин этого недуга (РБК-Украина)

По его словам, он тогда совсем не знал, как распознать инсульт.

"Моя жена тоже этого не знала, но видела, что что-то со мной не так. Вдруг мне стало плохо. И сейчас я благодарен ей, что она в тот вечер отвела меня домой. Я видел, что мне тяжело идти, я сразу начал терять контроль над левой стороной своего тела, но действительно даже не догадывался, что это инсульт. На второй день мы пошли к врачу неподалеку от нашего дома. Мы шли пешком, а идти мне было трудно, я опирался на свою жену. Я шел как калека!" – говорит он.

В ближайшей больнице мужчине сделали МРТ. Но, к сожалению, исследование не показало точную картину.

"Это был маленький МРТ, и не было детально видно, что делается у меня в голове. А что-то там происходило, потому что левая сторона лишь немного работала, но я все же сам пошел домой, собравшись с силами", - продолжает Роман Швед.

"Это не процедура, а оскорбление человеческого достоинства!"

На следующий день мужчина вместе с женой пошел в специализированную больницу в Киеве, где занимаются лечением инсультов. По его словам, при подозрении на инсульт надо убедиться, что человека отправят именно в ту больницу, где точно лечат эту болезнь.

"Я туда пришел, и меня направили в нейрохирургию. Я там, стоя возле кабинета, едва удержался, чтобы не упасть. Для меня специально притащили каталку, потому что стоять просто не мог", - вспоминает мужчина.

По его словам, в той больнице ему не повезло, потому что лечение было неправильным.

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"Я там потерял целых три недели! Потому что меня почему-то поставили на капельницу, просили не двигаться. А кроме того, мне делали еще электрофорез. Знаете, что это? Это не процедура, а оскорбление человеческого достоинства! Это просто ужасная процедура (электрофорез – физиотерапевтическая процедура, при которой на организм действуют электрическими импульсами, чтобы достичь "терапевтического эффекта". Также с помощью электрофореза через кожу и слизистую могут вводить лекарства. Процедура в целом не имеет доказанной эффективности и в протокол лечения инсультов не входит – ред.).", - вспоминает Роман Швед.

Впоследствии он начал лечиться уже в другой больнице, где ему оказывали помощь по международным протоколам лечения инсульта. Также он проходил длительную реабилитацию.

"Поставили меня на ноги за пятьдесят дней"

Врачи говорят: Роману Шведу, пережившему инсульт, во многом повезло, поскольку у большинства пациентов последствия болезни бывают гораздо тяжелее. Сам Роман уверен: кроме качественного лечения, выздороветь помогает и позитивный настрой.

"При инсульте некоторые люди загоняют себя в депрессию, впадают в отчаяние. Настраиваться на что-то хорошее очень важно. Надо иметь позитивный настрой! Если вы хотите побороть инсульт, тому действительно надо самому очень хотеть и выздороветь, нужно внушать себе мысли, которые настраивают на выздоровление", - обращает внимание мужчина.

Он напоминает, что врач-невролог вместе с командой физиотерапевтов уже в другой больнице долго им занимались и лечили уже лучше, чем в первом медучреждении.

"Они поставили меня на ноги за пятьдесят дней. Но до того в другой больнице я три недели лечился неправильно! И это не потому, что там были какие-то злые врачи. Это прежде всего потому, что там применяют старую систему, старые рекомендации. И это в то время, как сегодня инсульт должны лечить по одной общепринятой мировыми протоколами схеме. Мне непонятно, как воевать со старой системой", - говорит Роман Швед.

Фото: "Меня поставили меня на ноги за 50 дней. Но до того в другой больнице я три недели лечился неправильно", говорит Роман Швед и призывает срочно вызвать скорую при первых признаках инсульта (РБК-Украина)

Он призвал молодых врачей учить английский язык.

"Сейчас так много литературы на эту тему на английском! Вообще на всю медицинскую тематику англоязычные научные источники – это просто клад! Вы там найдете даже то, чего нет в университетах. Так мне говорили сами врачи", - говорит он.

Хотя после инсульта прошло три года, Роману Шведу до сих пор трудно стоять. Он до сих пор не может пройти ровно. Все это – последствия болезни.

"Я не теряю позитивного настроя и пробую ходить, будто как на красной дорожке в Голливуд, хотя это после инсульта очень сложно. Стараюсь идти, но ровно не получается. Вижу, как мамы прячут своих детей на детских площадках: думают, какой-то пьяный к ним идет. Потом ближе подходят и видят, что от меня не пахнет алкоголем, и их мнение меняется. Инсульт тяжело преодолеть, но его надо хотеть преодолеть. Далеко не каждый выходит из этого состояния, но не только чистоиз-за состояния здоровья, а и потому, что не хочет ездить в коляске, не хочет, чтобы люди его жалели. Люди после инсульта не выезжают из дома, закрываются в себе. А я считаю, что надо всячески пробовать встать на ноги. Через силу, несмотря на боль и тяжелые последствия", - говорит Роман Швед.

Напомним, ранее в киевском метро провели необычный перформанс, которым проинформировали людей о симптомах инсульта. Актеры в образах украинских писателей и персонажей рассказывали, как распознать сигналы инсульта.

В аптеках стоит покупать только те препараты, которые имеют доказанную эффективность и действительно помогают, говорит Ульяна Супрун. Она рассказала, как украинцев обманывают на продаже сомнительных лекарств.

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