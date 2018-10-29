"Час на вагу золота": у київському метро влаштували перформанс, щоб розповісти про ознаки інсульту

Фото: Акція-перформанс "Впізнай інсульт" (РБК-Україна/Віталій Носач)

На станції метро "Золоті Ворота" у Києві актори в образах відомих українських письменників і персонажів показали основні ознаки інсульту

У понеділок, 29 жовтня, у вестибюлі київської станції метро "Золоті Ворота" влаштували перформанс, щоб розповісти людям про інсульт. Дату вибрали невипадково: саме 29 жовтня відзначають Всесвітній день боротьби з інсультом.

Інсульт – друга причина найбільшої кількості смертей у світі. У розпізнаванні ознак інсульту важливо якнайшвидше доправити людину до лікарні, яка спеціалізується на лікуванні інсультів.

Під час перформансу професійні актори, перевдягнені у відомих українських письменників і персонажів, показали, як виглядають основні прояви інсульту.

Фото: У київському метро влаштували незвичний перформанс (РБК-Україна/Віталій Носач)

На жаль, українці мало обізнані про цю недугу. Тому під час мистецької частини події намагалися навчити впізнавати інсульт за першими ознаками.

Юрій Фломін, лікар-невролог, кандидат медичних наук, заслужений лікар України, у своїй роботі кожного дня стикається з інсультами. Під час перформансу він пояснив головні симптоми цієї недуги.

Які ознаки головні інсульту?

Організатори акції представили перші симптоми інсульту у вигляді абревіатури МОЗОК, де кожна літера для легкості запам’ятовування означає один симптом.

Фото: Актори в образах відомих українських письменників і персонажів показали основні ознаки інсульту, а невролог Юрій Фломін пояснив кожен симптом (РБК-Україна/Віталій Носач)

Перша ознака, "літера М" – це мовлення. Коли стається інсульт, то мовлення стає порушеним, нечітким. Людина запинається і говорить повільніше або плутає слова. Також людина може не розуміти мову, коли до людини звертаються.

Друга ознака, літера "О" – це обличчя. При інсульті обличчя раптово стає асиметричне. Це можна перевірити, коли попросимо людину усміхнутися. В такому випадку усмішка буде крива, а обличчя – скошене.

Третя ознака, літера "З" – запаморочення. Пацієнт відчуває запаморочення, не може самостійно ходити через хиткість. Він наче п’яний, хоча не пив нічого алкоголю.

Фото: Коли людину попросити усміхнутися, то при інсульті вона не зможе цього зробити (РБК-Україна/Віталій Носач)

Четверта ознака, літера "О" - очі. У пацієнта раптово з'являється порушення зору. Така ознака проявляється раптово. Людина бачить набагато гірше, ніж бачила вчора або за кілька годин до того, не може розпізнати обличчя людей і що відбувається поряд.

П'ята ознака, літера "К" - кінцівки. У них з'являється слабкість на одній стороні тіла, пацієнт не може встояти на ногах. Пацієнт сідає або частіше лягає.

Фото: Ще один симптом – слабкість у ногах. Пацієнту складно пересуватись, він сідає або лягає (РБК-Україна/Віталій Носач)

"При інсульті пацієнту загрожує тяжке невідворотнє ураження мозку. Допомогу треба надати невідкладно. Треба негайно діяти, бо час тут на вагу золота. Треба наполягати на госпіталізації у ту лікарню, яка займається саме інсультами", - пояснює Юрій Фломін.

"Золоті" 4,5 години, під час яких лікування інсульту буде найбільш ефективним

Є інсульти двох типів, каже лікар-невролог.

"Перший – це інсульт, який виникає, бо заблокована судина, яка несе кров до частини головного мозку. Ця частина мозку не отримує крові і може загинути через те, що бракує кисню і поживних речовин. Таких інсультів приблизно 80%. Інший тип інсульту – такий, при якому судина тріснула, і у мозок вилилася кров. Це крововилив. Таких інсультів – 20%", - каже Юрій Фломін.

Фото: "Час 4 години і 30 хвилин означає, що спеціальний метод лікування інсульту під назвою тромболізис може бути проведений протягом 4,5 годин з моменту появи перших проявів інсульту" – невролог Юрій Фломін (РБК-Україна/Віталій Носач)

Лікар звертає увагу: при першому типі інсульту можна протягом перших кількох годин відкрити заблоковану судину за допомогою ліків чи за допомогою хірургічного втручання і відновити кровопостачання до ділянки мозку й таким чином зменшити або повністю ліквідувати прояви і наслідки інсульту.

"Час 4 години і 30 хвилин означає, що спеціальний метод лікування інсульту під назвою тромболізис може бути проведений протягом 4,5 годин з моменту появи перших проявів інсульту. Це час від моменту, коли пацієнта востаннє бачили без цих проявів. Протягом 4,5 годин після інсульту можуть бути введені ліки, які розблоковують судину і відновлюють кровопостачання до ураженої частини мозку", - додає він.

В Україні після 40% випадків інсульту хворі помирають протягом 30 діб

В Україні від інсультів помирає удвічі більше людей, ніж у країнах Західної Європи. Близько 140 000 випадків інсультів реєструється у нашій державі щороку. Із них 40% випадків закінчуються летально протягом 30 діб від початку захворювання.

50% людей зазнають інвалідизації і втрачають можливість повноцінного життя.

Фото: "Близько 140 000 випадків інсультів реєструється у нашій державі щороку" - нейрохірург і доктор медичних наук Микола Поліщук (РБК-Україна/Віталій Носач)

ГО "Українська асоціація боротьби з інсультом" ініціювала акцію і освітню кампанію по обізнаності про інсульт. На брифінг прийшов президент ГО, нейрохірург і доктор медичних наук Микола Поліщук.

"Сьогодні надзвичайно важлива дата у боротьбі з інсультом. 29 жовтня – Всесвітній день боротьби з інсультом.З 2006 року наша Асоціація проводить подібні акції, які інформують людей про те, що таке інсульт. Проводимо такі заходи і для лікарів, і для пацієнтів" . – каже він.

"Інфаркт – це біль, а інсульт починається тихо"

"Інфаркт – це біль. При інфаркті людина кричить, зве на допомогу, просить викликати швидку. А інсульт починається німо, тихо. Відібрало мову, паралізувало, родичі швидку не викликають, всі чекають, що може пройде. І коли не пройде, тоді вже звертаються до лікарів. Але коли не звертатися до фахівців, то виходить, що вже дорогоцінний час втрачено. Коли минуло 4-8 годин, то інсульт вже не лікується. Тоді лікуються тільки ускладнення. Через це театралізованим дійством хочемо показати: як тільки з'явилися перші ознаки, негайно і терміново викликайте швидку", - пояснює Микола Поліщук.

Сімя кожного шостого, у кого стався інсульт, приречена на злидні, каже лікар.

Фото: Тютюн, зловживання алкоголем, зайва вага, малорухомий спосіб життя, зловживання у раціоні цукром і сіллю – основні фактори виникнення інсульту" – нейрохірург Микола Поліщук (РБК-Україна/Віталій Носач)

"Через це наша акція сьогодні спрямована до пацієнтів, до людей. Щоб вони знали, що таке інсульт, що требаконтролювати артеріальний тиск. Тютюн, зловживання алкоголем, зайва вага, малорухомий спосіб життя, зловживання у раціоні цукром і сіллю – це основні фактори виникнення інсульту. Інсульт – одна із найбільш тяжких проблем для людей сьогодні", - звертає увагу лікар.

Бригада має приїхати протягом 10-20 хвилин

Інсульт – це не тільки медична проблема, а й економічна. Людина, у якої стається інсульт, випадає із звичного життя, перестає працювати, нагадує

Олександр Данилюк, керівник експертної групи з надання екстреної медичної допомоги Директорату медичних послуг МОЗ України.

"МОЗ комплексно підходить до вирішення цієї проблеми. Проблема інсульту – це і профілактика, і контроль за здоров'ям пацієнта сімейними лікарями, раннє розпізнавання інсульту, і щоб не було затримки в допомозі, коли інсульт стався. Бо "терапевтичне вікно" дуже важливе, щоб зменшити смертність пацієнтів від інсульту. Ми також працюємо над алгоритмом доставки пацієнтів у ті заклади охорони здоров'я, де може бути проведена професійна діагностика. Бо діагностика інсульту на перших етапах – це найголовніше", - каже він.

Фото: "Ми розробляємо алгоритм доставки пацієнта саме в ті заклади, де є комп’ютерний томограф" – Олександр Данилюк (РБК-Україна/Віталій Носач)

Інсульт буває двох типів: ішемічний і геморагічний, і від цього залежить тактика лікування, нагадує він.

"Ми розробляємо алгоритм доставки пацієнта саме в такі заклади, де є комп’ютерний томограф. Це дозволить вчасно діагностувати недугу і ефективно лікувати в подальшому. Також важлива реабілітація. Бо рання і ефективна реабілітація впливає і на працездатність, і на якість життя пацієнтів, які пережили інсульт", - каже Олександр Данилюк.

Він звертає увагу: коли бачимо у людини перші симптоми інсульту, треба негайно дзвонити у 103. Бригада повинна приїхати протягом 10-20 хвилин до пацієнта, щоб діагностувати на місці і перевезти людину саме туди, де допомогу нададуть найбільш якісно.

Нагадаємо, у Всесвітній день боротьби з інсультом Уляна Супрун розповіла про головні ознаки недуги і нагадала про важливість надання першої допомогу як можна швидше.

Треба купувати лише ті препарати, які мають доведену ефективність, каже Уляна Супрун. Вона розповіла, як українців дурять на продажу сумнівних ліків.

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