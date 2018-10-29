"Время на вес золота": в киевском метро устроили перформанс, чтобы рассказать о признаках инсульта

Фото: Акция-перформанс "Распознай инсульт" (РБК-Украина/Виталий Носач)

На станции метро "Золотые Ворота" в Киеве актеры в образах известных украинских писателей и персонажей показали основные признаки инсульта

В понедельник, 29 октября, в вестибюле киевской станции метро "Золотые Ворота" устроили перформанс, чтобы рассказать людям об инсульте. Дату выбрали специально: именно 29 октября отмечают Всемирный день борьбы с инсультом.

Инсульт – вторая причина наибольшего количества смертей в мире. В распознавании признаков инсульта важно как можно быстрее доставить человека в больницу, специализирующуюся на лечении инсультов.

Во время перформанса профессиональные актеры, переодетые в известных украинских писателей и персонажей, показали, как выглядят основные проявления инсульта.

Фото: В киевском метро устроили необычный перформанс (РБК-Украина/Виталий Носач)

К сожалению, украинцы мало осведомлены об этой болезни. Поэтому во время художественной части мероприятия старались научить распознавать инсульт по первым признакам.

Юрий Фломин, врач-невролог, кандидат медицинских наук, заслуженный врач Украины, в своей работе каждый день сталкивается с инсультами. Во время перформанса он объяснил главные симптомы этого недуга.

Какие главные признаки инсульта?

Организаторы акции представили первые симптомы инсульта в виде аббревиатуры, где каждая буква для легкости запоминания означает один симптом.

Фото: Актеры в образах известных украинских писателей и персонажей показали основные признаки инсульта, а невролог Юрий Фломин пояснил каждый симптом (РБК-Украина/Виталий Носач)

Первый признак – это речь. Когда происходит инсульт, то речь становится нарушенной, нечеткой. Человек запинается и говорит медленнее или путает слова. Также человек может не понимать речь, когда к нему обращаются.

Второй признак – это лицо. При инсульте лицо внезапно становится ассиметричным. Это можно проверить, когда попросим человека улыбнуться. В таком случае улыбка будет кривая, а лицо – перекошенным.

Третий признак – головокружение. Пациент ощущает головокружение, не может самостоятельно ходить из-за шаткости. Он будто пьяный, хотя не пил спиртного.

Фото: Если человека попросить улыбнуться, то при инсульте он не сможет этого сделать (РБК-Украина/Виталий Носач)

Четвертый признак - глаза. У пациента внезапно появляется нарушение зрения. Такой признак проявляется внезапно. Человек видит намного хуже, чем видел вчера или за несколько часов до того, не может распознать лица людей и что происходит рядом.

Пятый признак - конечности. В них появляется слабость на одной стороне тела, пациент не может устоять на ногах. Пациент садится или чаще ложится.

Фото: Еще один симптом – слабость в ногах. Пациенту сложно передвигаться, он садится или ложится (РБК-Украина/Виталий Носач)

"При инсульте пациенту грозит тяжелое необратимое поражение мозга. Помощь необходимо оказать безотлагательно. Надо действовать немедленно, ведь время здесь на вес золота. Надо настаивать на госпитализации в ту больницу, которая занимается именно инсультами", - объясняет Юрий Фломин.

"Золотые" 4,5 часа, во время которых лечение инсульта будет наиболее эффективным

Есть инсульты двух типов, говорит врач-невролог.

"Первый – это инсульт, который возникает, если заблокирован сосуд, который несет кровь к части головного мозга. Эта часть мозга не получает крови и может погибнуть из-за того, что не хватает кислорода и питательных веществ. Таких инсультов примерно 80%. Другой тип инсульта – такой, при котором сосуд треснул, и в мозг вылилась кровь. Это кровоизлияние. Таких инсультов – 20%", - говорит Юрий Фломин.

Фото: "Время 4 часа и 30 минут означает, что специальный метод лечения инсульта под названием тромболизис может быть проведен в течение 4,5 часов с момента появления первых проявлений инсульта" – невролог Юрий Фломин (РБК-Украина/Виталий Носач)

Врач обращает внимание: при первом типе инсульта можно в течение первых нескольких часов открыть заблокированный сосуд с помощью лекарств или с помощью хирургического вмешательства и восстановить кровоснабжение участка мозга и таким образом уменьшить или полностью ликвидировать проявления и последствия инсульта.

"Время 4 часа и 30 минут означает, что специальный метод лечения инсульта под названием тромболизис может быть проведен в течение 4,5 часов с момента появления первых проявлений инсульта. Это время от момента, когда пациента последний раз видели без этих проявлений. В течение 4,5 часов после инсульта могут быть введены лекарства, которые разблокируют сосуд и восстанавливают кровоснабжение пораженной части мозга", - добавляет он.

В Украине после 40% случаев инсульта больные умирают в течение 30 суток

В Украине от инсультов умирает вдвое больше людей, чем в странах Западной Европы. Около 140 000 случаев инсультов регистрируется в нашем государстве ежегодно. Из них 40% случаев заканчиваются летально в течение 30 суток от начала заболевания.

50% людей испытывают инвалидизацию и теряют возможность полноценной жизни.

Фото: "Около 140 000 случаев инсультов регистрируется в нашем государстве ежегодно" - нейрохирург и доктор медицинских наук Николай Полищук (РБК-Украина/Виталий Носач)

ГО "Украинская ассоциация борьбы с инсультом" инициировала акцию и образовательную кампанию по осведомленности об инсульте. НА брифинг пришел президент ГО, нейрохирург и доктор медицинских наук Николай Полищук.

"Сегодня очень важная дата в борьбе с инсультом. 29 октября – Всемирный день борьбы с инсультом. С 2006 года наша Ассоциация проводит подобные акции, которые информируют людей о том, что такое инсульт. Проводим такие мероприятия и для врачей, и для пациентов" . – говорит он.

"Инфаркт – это боль, а инсульт начинается тихо"

"Инфаркт – это боль. При инфаркте человек кричит, зовет на помощь, просит вызвать скорую. А инсульт начинается безмолвно, тихо. Отбирает речь, парализует, родственники скорую не вызывают, все ждут, что может пройдет. И когда не пройдет, тогда уже обращаются к врачам. Но когда не обращаться к специалистам, то получается, что драгоценное время упущено. Когда прошло 4-8 часов, то инсульт уже не лечится. Тогда лечатся только осложнения. Этим театрализованным действом хотим показать: как только появились первые признаки, немедленно и срочно вызывайте скорую", - объясняет Николай Полищук.

Семья каждого шестого, у кого произошел инсульт, обречена на нищету, говорит врач.

Фото: Табак, злоупотребление алкоголем, лишний вес, малоподвижный образ жизни, злоупотребление в рационе сахаром и солью – основные факторы возникновения инсульта" – нейрохирург Николай Полищук (РБК-Украина/Виталий Носач)

"Из-за этого наша акция сегодня направлена к пациентам, к людям. Чтобы они знали, что такое инсульт, что надо контролировать артериальное давление. Табак, злоупотребление алкоголем, лишний вес, малоподвижный образ жизни, злоупотребление в рационе сахаром и солью – это основные факторы возникновения инсульта. Инсульт – одна из самых тяжелых проблем для людей сегодня", - обращает внимание врач.

Бригада должна приехать в течение 10-20 минут

Инсульт – это не только медицинская проблема, но и экономическая. Человек, у которого происходит инсульт, выпадает из привычной жизни, перестает работать, напоминает Александр Данилюк, руководитель экспертной группы по оказанию экстренной медицинской помощи Директората медицинских услуг Минздрава Украины.

"Минздрав комплексно подходит к решению этой проблемы. Проблема инсульта – это и профилактика, и контроль за здоровьем пациента семейными врачами, раннее распознавание инсульта, и чтобы не было задержки в помощи, когда инсульт случился. Потому что "терапевтическое окно" очень важно, чтобы уменьшить смертность пациентов от инсульта. Мы также работаем над алгоритмом доставки пациентов в те медицинские учреждения, где может быть проведена профессиональная диагностика. Потому что диагностика инсульта на первых этапах – это самое главное", - говорит он.

Фото: "Мы разрабатываем алгоритм доставки пациента именно в те заведения, где есть компьютерный томограф" – Александр Данилюк (РБК-Украина/Виталий Носач)

Инсульт бывает двух типов: ишемический и геморрагический, и от этого зависит тактика лечения, напоминает он.

"Мы разрабатываем алгоритм доставки пациента именно в те учреждения, где есть компьютерный томограф. Это позволит вовремя диагностировать болезнь и эффективно лечить в дальнейшем. Также важна реабилитация. Потому что ранняя и эффективная реабилитация влияет и на работоспособность, и на качество жизни пациентов, которые пережили инсульт", - говорит Александр Данилюк.

Он обращает внимание: когда видим у человека первые симптомы инсульта, надо немедленно звонить в 103. Бригада должна приехать в течение 10-20 минут к пациенту, чтобы диагностировать на месте и перевезти человека именно туда, где помощь окажут наиболее качественно.

Напомним, во Всемирный день борьбы с инсультом Ульяна Супрун назвала главные признаки недуга и напомнила о важности оказания первой помощи как можно скорее.

Надо покупать только те препараты, которые имеют доказанную эффективность, говорит Уляна Супрун. Она рассказала, как украинцев обманывают на продаже сомнительных лекарств.

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