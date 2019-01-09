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"З агностиків народжуються щирі віряни": реакція українців на підписання томосу Синодом

STYLERЖиття    09.01.2019 - 23:20
"З агностиків народжуються щирі віряни": реакція українців на підписання томосу Синодом
Фото: колаж РБК-Україна

Резонансна релігійна подія не залишила користувачів соцмережи байдужими

Українці в інтернеті бурхливо відреагували на підписання 9 січня усіма членами Синоду Вселенського патріархату томосу про автокефалію Православної церкви України. Так, сьогодні документ де-юре набув чинності - автокефальний статус ПЦУ був підтверджений спільної євхаристією Вселенського патріарха Варфоломія і митрополита Єпіфанія.

У коментарях до цієї важливої новини користувачі соцмережі Facebook по різному висловлюються про подію - звучать як слова вдячності та радості, так і неприкритий скептицизм в дусі кремлівської пропаганди.

"Господи, Боже правий, ти є на світі, ти почув наші молитви. Слава тобі Бог. Велика подяка членам Синоду, що повірили українського народу і підписали Томос одноголосно";

"Від імені українців дякуємо святим отцям";

&quot;З агностиків народжуються щирі віряни&quot;: реакція українців на підписання томосу Синодом

"Слава Господу Богу! Слава Україні! Велика подяка святим отцям. Від усього серця бажаю московським попам-гундяєвцям повчитися мудрості, благодаті, шляхетності і всепрощення"...

&quot;З агностиків народжуються щирі віряни&quot;: реакція українців на підписання томосу Синодом

"Слава богу за все. Скільки б роса очі не виїдала, сонце все одно зійде"...

&quot;З агностиків народжуються щирі віряни&quot;: реакція українців на підписання томосу Синодом

"Обожнюю цих хлопців, членів Священного Синоду! Дякуємо за одностайність і шикарний шанс для підйому України з темряви невідання і відщеплення від Світового Православ'я! Нам пощастило жити в період, коли зі стійких агностиків можуть народитися щирі віруючі-християни";

&quot;З агностиків народжуються щирі віряни&quot;: реакція українців на підписання томосу Синодом

На противагу яскраво вираженій радості - трапляються й коментарі негативного характеру. У них інші користувачі мережі вгадують відзвуки кремлівської антиукраїнської пропаганди:

"Цікаво, чи зможуть у Кремлі боти ще що то не то знайти, не канонічне, раскольническое?";

&quot;З агностиків народжуються щирі віряни&quot;: реакція українців на підписання томосу Синодом

Хтось іронізує над "провалом" глави РПЦ...

"Зате, тепер патріарх Кирило не буде слухати "Модерн Токінг", тому що там співає Томас Андерс"...

&quot;З агностиків народжуються щирі віряни&quot;: реакція українців на підписання томосу Синодом

...а деякі - просто над релігійним питанням, який має величезний резонанс не тільки в Україні, але і в світі:

"Рубрика "Щоденний томос"...

&quot;З агностиків народжуються щирі віряни&quot;: реакція українців на підписання томосу Синодом

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Зазначимо, що раніше архієпископ Євстратій Зоря уточнив в мережі, що томос як акт в Кодексі Патріархату був записаний і підписаний раніше, але грамота була виготовлена тільки до 4 січня і тому члени Синоду підписали її сьогодні, 9 січня, коли зібралися на сесію". Але для самого Вселенського патріарха факт автокефалії - 6 січня вже був доконаним, справжнім і таким, що вступив в дію.

Священнослужитель додав, що через те, що на публічній копії томосу для України не було підписів членів Синоду - з'явилися міркування, що "томос ще не вступив у дію".

Нагадаємо також, що раніше екс-радник Віктора Януковича Ганна Герман уїдливо висловилася про надання томосу Україні, який привезли без підписів членів Синоду.

Томос для України став історичною катастрофою для Путіна, - Gazeta Wyborcza Охорона і сигналізація: в ПЦУ розповіли, як будуть охороняти томос
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