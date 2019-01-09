"Из агностиков рождаются искренние верующие": реакция украинцев на подписание томоса Синодом

Фото: коллаж РБК-Украина

Резонансное религиозное событие не оставило пользователей соцсети равнодушными

Украинцы в интернете бурно отреагировали на подписание 9 января всеми членами Синода Вселенского патриархата томоса об автокефалии Православной церкви Украины. Так, сегодня документ де-юре вступил в действие - автокефальный статус ПЦУ был подтвержден совместной евхаристией Вселенского патриарха Варфоломея и митрополита Епифания.

В комментариях к этой важной новости пользователи соцсети Facebook по разному высказываются о событии - звучат как слова благодарности и радости, так и неприкрытый скептицизм в духе кремлевской пропаганды.

"Господи, Боже правый, ты есть на свете, ты слышал наши молитвы. Слава тебе Бог. Большая благодарность членам Синода, что поверили украинскому народу и подписали Томос единогласно";

"От имени украинцев благодарим святых отцов";

"Слава Господу Богу! Слава Украине! Большое спасибо святым отцам. От всего сердца желаю московским попам-гундяевцам поучиться мудрости, благодати, благородству и всепрощению"...

"Слава богу за все. Сколько бы роса глаза не выедала, солнце все равно взойдет"...

"Обожаю этих ребят, членов Священного Синода! Спасибо за единогласие и шикарный шанс для подъема Украины из тьмы неведения и отщепления от Всемирного Православия! Нам посчастливилось жить в период, когда из устойчивых агностиков могут родиться искренние верующие-христиане";

В противовес ярковыраженной радости - случаются и комментарии негативного характера. В них другие пользователи сети угадывают отзвуки кремлевской антиукраинской пропаганды:

"Интересно, смогут ли в Кремле боты еще что то не то найти, не каноническое, раскольническое?";

Кто-то иронизирует над "провалом" главы РПЦ...

"Зато, теперь патриарх Кирилл не будет слушать "Модерн Токинг", потому что там поет Томас Андерс"...

...а некоторые - просто над религиозным вопросом, который имеет огромный резонанс не только в Украине, но и в мире:

"Рубрика "Ежедневный томос"...

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Отметим, что ранее архиепископ Евстратий Зоря уточнил в сети, что томос как акт в Кодексе Патриархата был записан и подписан ранее, но грамота была изготовлена только к 4 января и "поэтому члены Синода подписали ее сегодня, 9 января, когда собрались на сессию". Но для самого Вселенского патриарха факт автокефалии - 6 января уже был свершившимся, настоящим и таким, что вступил в действие.

Священнослужитель добавил, что из-за того, что на публичной копии томоса для Украины не было подписей членов Синода - появились рассуждения, что "томос еще не вступил в действие".

Напомним также, что ранее экс-советница Виктора Януковича Анна Герман язвительно высказалась о предоставлении томоса Украине, который привезли без подписей членов Синода.