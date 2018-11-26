Як уникнути величезних рахунків за воду: 12 простих хитрощів
Відео: РБК-Україна
Ні для кого не секрет, що вода - одна з основних статей витрат у квитанції за послуги ЖКГ.
Styler сьогодні пропонуємо вам дізнатися, як за допомогою простих хитрощів уникнути величезних рахунків за воду.
Практичні рекомендації по економії оплати за воду:
- Встановіть лічильники на воду. Без них ви заплатите майже втричі більше за цей природний ресурс.
- Слідкуйте за станом сантехнічного обладнання. Полагодіть протікаючі змішувачі. Через несправний кран за добу може "накапати" від 30 до 300 літрів води!
- Виберіть сучасний зливний бачок унітазу з кнопкою економічного зливу.
- Мийте тарілки як у Європі! Тарілки і столові прилади зберіть в раковині, слив заткніть пробкою, додайте миючий засіб і помийте посуд. Потім сполосніть в окремій посудині з чистою водою.
- Замініть прийом ванни з душем. Економія води у 5-7 разів.
- Купіть економічну душову насадку з меншим розміром отворів.
- Якщо займаєтеся у фітнес-клубі, то після тренування приймайте душ там, а не вдома.
- Вимикайте воду, поки чистите зуби або голитеся.
- Встановіть електричний бойлер.
- Встановіть аератор на змішувач.
- Використовуйте холодну воду для прання замість гарячої.
- Не кидайте сміття в унітаз! Це створює додаткові витрати води на змив.
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