Як уникнути величезних рахунків за воду: 12 простих хитрощів

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Ні для кого не секрет, що вода - одна з основних статей витрат у квитанції за послуги ЖКГ.

Styler сьогодні пропонуємо вам дізнатися, як за допомогою простих хитрощів уникнути величезних рахунків за воду.

Практичні рекомендації по економії оплати за воду:

Встановіть лічильники на воду. Без них ви заплатите майже втричі більше за цей природний ресурс. Слідкуйте за станом сантехнічного обладнання. Полагодіть протікаючі змішувачі. Через несправний кран за добу може "накапати" від 30 до 300 літрів води! Виберіть сучасний зливний бачок унітазу з кнопкою економічного зливу. Мийте тарілки як у Європі! Тарілки і столові прилади зберіть в раковині, слив заткніть пробкою, додайте миючий засіб і помийте посуд. Потім сполосніть в окремій посудині з чистою водою. Замініть прийом ванни з душем. Економія води у 5-7 разів. Купіть економічну душову насадку з меншим розміром отворів. Якщо займаєтеся у фітнес-клубі, то після тренування приймайте душ там, а не вдома. Вимикайте воду, поки чистите зуби або голитеся. Встановіть електричний бойлер. Встановіть аератор на змішувач. Використовуйте холодну воду для прання замість гарячої. Не кидайте сміття в унітаз! Це створює додаткові витрати води на змив.

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