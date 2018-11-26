Как избежать огромных счетов за воду: 12 простых хитростей
Видео: РБК-Украина
Ни для кого не секрет, что вода - одна из основных статей расходов в квитанции за услуги ЖКХ.
Styler сегодня предлагаем вам узнать, как с помощью простых хитростей избежать огромных счетов за воду.
Практические рекомендации по экономии оплаты за воду:
- Установите счетчики на воду. Без них вы заплатите почти втрое больше за этот природный ресурс.
- Следите за состоянием сантехнического оборудования. Почините протекающие смесители. Через неисправный кран за сутки может "накапать" от 30 до 300 литров воды!
- Установите современный сливной бачок унитаза с кнопкой экономичного слива.
- Мойте тарелки как в Европе! Тарелки и столовые приборы соберите в раковине, слив заткните пробкой, добавьте моющее средство и помойте посуду. Потом сполосните в отдельной посудине с чистой водой.
- Заменить прием ванны - душем. Экономия воды в 5-7 раз.
- Купите экономичную душевую насадку с меньшим размером отверстий.
- Если занимаетесь в фитнес-клубе, то после тренировки принимайте душ там, а не дома.
- Выключайте воду, пока чистите зубы или бреетесь.
- Установите электрический бойлер.
- Установите аэратор на смеситель.
- Используйте холодную воду для стирки вместо горячей.
- Не бросайте мусор в унитаз! Это создает дополнительные расходы воды на смыв.
Ранее мы рассказывали вам о том, как получить жилищную субсидию не выходя из дома.
Также мы предлагаем вам пошаговую инструкцию того, как оформить биометрический паспорт онлайн.
.