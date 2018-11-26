ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

Как избежать огромных счетов за воду: 12 простых хитростей

STYLERЖизнь    26.11.2018 - 21:28

Видео: РБК-Украина

Ни для кого не секрет, что вода - одна из основных статей расходов в квитанции за услуги ЖКХ.

Styler сегодня предлагаем вам узнать, как с помощью простых хитростей избежать огромных счетов за воду.

Практические рекомендации по экономии оплаты за воду:

  1. Установите счетчики на воду. Без них вы заплатите почти втрое больше за этот природный ресурс.
  2. Следите за состоянием сантехнического оборудования. Почините протекающие смесители. Через неисправный кран за сутки может "накапать" от 30 до 300 литров воды!
  3. Установите современный сливной бачок унитаза с кнопкой экономичного слива.
  4. Мойте тарелки как в Европе! Тарелки и столовые приборы соберите в раковине, слив заткните пробкой, добавьте моющее средство и помойте посуду. Потом сполосните в отдельной посудине с чистой водой.
  5. Заменить прием ванны - душем. Экономия воды в 5-7 раз.
  6. Купите экономичную душевую насадку с меньшим размером отверстий.
  7. Если занимаетесь в фитнес-клубе, то после тренировки принимайте душ там, а не дома.
  8. Выключайте воду, пока чистите зубы или бреетесь.
  9. Установите электрический бойлер.
  10. Установите аэратор на смеситель.
  11. Используйте холодную воду для стирки вместо горячей.
  12. Не бросайте мусор в унитаз! Это создает дополнительные расходы воды на смыв. 

Ранее мы рассказывали вам о том, как получить жилищную субсидию не выходя из дома.

Также мы предлагаем вам пошаговую инструкцию того, как оформить биометрический паспорт онлайн.

Новости Украины водаэкономиякоммунальные платежи
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь