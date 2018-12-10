Побиття футбольних фанів в Одесі: подробиці інциденту

Ультрас і поліцейські на матчі в Одесі (Фото: facebook.com/romabra)

Волонтер Роман Синіцин зазначив, що не збирається ідеалізувати поведінку уболівальників на цьому матчі

Відомий волонтер Роман Синіцин розповів про те, що в Одесі під час матчу "Чорноморець - Ворскла" 8 грудня поліцейські грубо затримували та били ногами ультрас за патріотичний банер "Кремль покайся". Також він на сторінці у соцмережі Facebook у понеділок, 10 грудня, навів деталі інциденту.

Він висловив упевненість, що футбольних фанатів затримували через банер, або "банер став ключовим фактором прийому".

За його словами, поліцейські на стадіоні після матчу "приймали всіх, хто попався під руку, пі**ячили ногами і розповідаючи "де ваша Україна, долар за 30?"".

Причому, зазначив Синіцин, не з сектора, де "палили" найбільше, а з сектора, який вішав банер про Кремль.

Волонтер зазначив, що не збирається ідеалізувати фанатів на даному матчі.

"Якщо дивитися з точки зору законодавства - поведінка окремих фанатів або цілих груп на багатьох матчах - хуліганка апріорі згідно КУАП, а часто набагато більше і згідно кримінального кодексу і не тільки хуліганка", - написав він і додав, що сам у цій "каші вариться" із 2002 року і "знає, про що говорить".

Але знову ж таки в законодавстві є принцип індивідуальної відповідальності за вчинене правопорушення.

"Керував операцією і давав вказівку "космонавтам" всіх пакувати особисто Іван Іщенко, це вже підтверджена інформація з декількох джерел. 2 травня 2014 року той же Іван Іщенко у формі із сепаратистами стояв на барикаді в Одесі. У його присутності приїжджі терористи застосовували вогнепальну зброю. Після цього Івана, не те, що не вигнали з міліції/поліції - він став стрімко зростати по кар'єрних сходах, зараз очолює управління превентивної діяльності області. У Івана дуууже впливові родичі в Києві, але про це наступного разу", - написав він.

Скріншот: facebook.com/romabra

Як повідомлялося раніше, за фактом подій в Одесі на матчі "Чорноморець" - "Ворскла", де вболівальники запалили фаєри і підпалили сидіння, правоохоронці затримали ультрас, кілька осіб притягнуто до адмінвідповідальності та розпочато кримінальне провадження за статтею "умисне знищення або пошкодження майна".

Також ми писали про те, що раніше екс-форвард донецького "Шахтаря" Олексій Бєлік поділився спогадами про який втік екс-президента України Віктора Януковича.

Нагадаємо, в Італії в результаті тисняви в нічному клубі міста Анкона загинули 6 осіб.

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Відео: РБК-Україна