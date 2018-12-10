Избиение футбольных фанов в Одессе: подробности инцидента

Ультрас и полицейские на матче в Одессе (Фото: facebook.com/romabra)

Волонтер Роман Синицын отметил, что не собирается идеализировать поведение болельщиков на данном матче

Известный волонтер Роман Синицын рассказал о том, что в Одессе во время матча "Черноморец – Ворскла" 8 декабря полицейские грубо задерживали и избивали ногами ультрас за патриотический баннер "Кремль покайся". Также он на странице в соцсети Facebook в понедельник, 10 декабря, привел детали инцидента.

Он высказал уверенность, что футбольных фанатов задерживали за баннер, или "баннер стал ключевым фактором приема".

По его словам, полицейские на стадионе после матча "принимали всех, кто попался под руку, пи**ячили ногами и рассказывая "где ваша Украина, доллар по 30?"".

Причем, отметил Синицын, не из сектора, где "жгли" больше всего, а из сектора, который вешал баннер о Кремле.

Волонтер отметил, что не собирается идеализировать фанатов на данном матче.

"Если смотреть с точки зрения законодательства - поведение отдельных фанатов или целых групп на многих матчах - хулиганка априори согласно КоАП, а часто гораздо больше и согласно уголовному кодексу и не только хулиганка", - написал он и добавил, что сам в этой "каше варится" с 2002 года и "знает, о чем говорит".

Но опять же в законодательстве есть принцип индивидуальной ответственности за совершенное правонарушение.

"Руководил операцией и давал указание "космонавтам" всех паковать лично Иван Ищенко, это уже подтверждена информация из нескольких источников. 2 мая 2014 тот же Иван Ищенко по форме с сепаратистами стоял на баррикаде в Одессе. В его присутствии приезжие террористы применяли огнестрельное оружие. После этого Ивана не то, что не выгнали из милиции/полиции - он стал стремительно расти по карьерной лестнице, сейчас возглавляет управление превентивной деятельности области. У Ивана ооочень влиятельные родственники в Киеве, но об этом в следующий раз", - написал он.

Скриншот: facebook.com/romabra

Как сообщалось ранее, по факту событий в Одессе на матче "Черноморец" - "Ворскла", где болельщики зажгли файеры и подожгли сиденья, правоохранители задержали ультрас, несколько человек привлечены к админответственности и начато уголовное производство по статье "умышленное уничтожение или повреждение имущества".

Также мы писали о том, что ранее экс-форвард донецкого "Шахтера" Алексей Белик поделился воспоминаниями о сбежавшем экс-президенте Украины Викторе Януковиче.

Напомним, в Италии в результате давки в ночном клубе города Анкона погибли 6 человек.

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Видео: РБК-Украина