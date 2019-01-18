Побиття кондуктора у тролейбусі: пасажир відповів "хейтерам" (відео)

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

За фактом інциденту порушено кримінальну виробництво

У Києві в тролейбусі №27 пасажир без квитка побив ногами кондуктора. Після цього інциденту, який стався 15 січня, КП "Київпастранс" вирішив відновити спільні рейди у громадському транспорті з Нацполіцією. Також на сторінці підприємства в Facebook 17 січня було опубліковано відео конфлікту між пасажиром Сергієм Шевчуком і двома контролерами (22-річна дівчина та 26-річний чоловік). До речі, автором ролика є сам "заєць".

Інцидент стався ввечері на зупинці "Завод "Промзв'язок".

У КП "Київпастранс" висловили подяку цьому пасажиру, який "власноруч зняв відео-доказ свого порушення".

Також вказується, що у поліції претензій до дій працівників підприємства немає.

На 2,5-хвилинному ролику пасажир, який не зміг підтвердити оплату свого проїзду, відмовляється платити штраф, сперечається з контролерами і стверджує, що ті обмежують його свободу, штовхає і ламає двері під час руху громадського транспорту і пропонує їх самим шукати квиток, який нібито десь валяється.

Жінка-водій запитала пасажира, чому той став бити контролера. Той заявив, просто хотів відсунути, і "якби вдарив - він би лежав".

Відео: facebook.com/Kyivpastrans

У підсумку на кінцевій зупинці чоловік вдарив в обличчя кондуктора і, вхопившися руками за перила, почав бити ногами в спину. Дебошира вдалося затримати після того, як водій вийшла з тролейбуса і закрила двері транспорту, "спіймавши" таким чином того у салоні транспорту.

На місце події прибули поліцейські і взяли свідчення у обох сторін.

Скрін: facebook.com/Kyivpastrans

Пізніше в коментарях до посту Шевчук відписав, що було відкрито кримінальне провадження за даним інцидентом:

"Були в ділянці, написав заяву, відкрили кримінальне провадження..."

Скрін коментарів: facebook.com/Kyivpastrans

Він стверджує, що сам став жертвою нападу з боку контролерів, які втрьох його били.

"Київпастранс" виклав частину відео, так сказати вирвали з контексту, а як їх несамовитий кондуктор накинувся на мене з кулаками вони не виклали... Нажаль. Можете вірити кому хочете. Але якщо ви дійсно думаєте, що я за 8 поганих гривень піднімав би кіпіш, то ви сильно помиляєтеся"...

Скрін коментарів: facebook.com/Kyivpastrans

У коментарях до відео серед користувачів мережі переважає думка, що ніякого квитка у пасажира-забіяки не було. Також є багато суперечок щодо дій контролера, який не дозволив чоловікові втекти з тролейбуса, не сплативши штраф (160 гривень).

"Пасажир, як стверджує, втратив квиток в салоні, а контролер, що, собака, щоб лазити винюхувати і шукати його. Зрозуміло, що квитка не було. 8 грн це не 160, заплатив і їдь спокійно"...

Скрін коментарів: facebook.com/Kyivpastrans

У мережі засуджують поведінку скандаліста і його нахабство, а також наводять алюзії з великою рогатою худобою:

"Зараз і тут будуть писати що винні контролери. Завжди дивували такі люди, невже будучи молодим хлопцем вистачає нахабства не оплачувати проїзд, а потім ще й обурюватися. Ідіоти. В маршрутках теж не платять? "Київпастрансу" удачі і терпіння!"

"Не виправдовуйтеся. Самі ж розумієте, у кожного своя думка. І більшість, включаючи мене, припускають, що ви нічого не купували, а навмисно їхали без квитка";

"Більшість передбачає, що у тебе роги ростуть. Потроху-потроху, але скоро будуть помітні!"

Скрін коментарів: facebook.com/Kyivpastrans

Як повідомлялося раніше, пасажири маршрутного автобуса у Мелітополі вирішили покарати двох школярів за те, що вони не поступилися і не дозволили їм вийти на потрібній зупинці.

Також ми писали про те, що у Києві на вулиці Мала Житомирська у тролейбусі сталася різанина.