Избиение кондуктора в троллейбусе: пассажир ответил "хейтерам" (видео)

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

По факту инцидента открыто уголовное производство

В Киеве в троллейбусе №27 пассажир без билета избил ногами кондуктора. После этого инцидента, который произошел 15 января, КП "Киевпастранс" решило возобновить совместные рейды в общественном транспорте с Нацполицией. Также на странице предприятия в Facebook 17 января было опубликовано видео конфликта между пассажиром Сергеем Шевчуком и двумя контроллерами (22-летняя девушка и 26-летний мужчина). К слову, автором ролика является сам "заяц".

Инцидент произошел вечером на остановке "Завод "Промсвязь".

В КП "Киевпастранс" выразили благодарность этому пассажиру, который "собственноручно снял видео-доказательство своего нарушения".

Также указывается, что у полиции претензий к действиям работников предприятия нет.

На 2,5-минутном ролике пассажир, который не смог подтвердить оплату своего проезда, отказывается платить штраф, спорит с контроллерами и твердит, что те ограничивают его свободу, толкает и ломает двери во время движения общественного транспорта и предлагает их самим искать билет, который якобы где-то валяется.

Женщина-водитель спросила пассажира, почему тот стал бить контроллера. Тот заявил, то просто хотел отодвинуть, и "если бы ударил - он бы лежал".

Видео: facebook.com/Kyivpastrans

В итоге на конечной остановке мужчина ударил в лицо кондуктора и, ухватившись руками за перила, начал бить ногами в спину. Дебошира удалось задержать после того, как водетель вышла из троллейбуса и закрыла дверь транспорта, "поймав" таким образом того в салоне транспорта.

На место происшествия прибыли полицейские и взяли показания у обоих сторон.

Скрин: facebook.com/Kyivpastrans

Позже в комментариях к посту Шевчук отписал, что было открыто криминальное производство по данному инциденту:

"Были в участке, написал заявление, открыли уголовное производство..."

Скрин комментариев: facebook.com/Kyivpastrans

Он утверждает, что сам стал жертвой нападения со стороны контроллеров, которые втроем его избивали.

"Киевпастранс" выложил кусок видео, так сказать вырвали из контекста, а как их невменяемый кондуктор накинулся на меня с кулаками они не выложили... Увы. Можете верить кому хотите. Но если вы действительно думаете, что я за 8 поганых гривен поднимал бы кипиш, то вы сильно ошибаетесь"...

Скрин комментариев: facebook.com/Kyivpastrans

В комментариях к видео среди пользователей сети преобладает мнение, что никакого билета у пассажира-драчуна не было. Также много споров относительно действий контроллера, который не позволил мужчине сбежать из троллейбуса, не оплатив штраф (160 гривен).

"Пассажир, как утверждает, потерял билет в салоне, а контролер, что, собака, чтобы лазить вынюхивать и искать его. Понятно, что билета не было. 8 грн это не 160, заплатил и едь спокойно"...

Скрин комментариев: facebook.com/Kyivpastrans

В сети осуждают поведение скандалиста и его наглость, а также приводят аллюзии с крупным рогатым скотом:

"Сейчас и тут будут писать что виноваты контролеры. Всегда поражали такие люди, неужели будучи молодым парнем хватает наглости не оплачивать проезд, а потом еще и возмущаться. Идиоты. В маршрутках тоже не платят? "Киевпастрансу" удачи и терпения!"

"Не оправдывайтесь. Сами же понимаете у каждого свое мнение. И большинство, включая меня, предполагают, что вы ничего не покупали, а намеренно ехали без билета";

"Большинство предполагает, что у тебя рога растут. Понемногу-понемногу, но скоро будут заметны!"

Скрин комментариев: facebook.com/Kyivpastrans

Как сообщалось ранее, пассажиры маршрутного автобуса в Мелитополе решили наказать двух школьников за то, что они не уступили место и не позволили им выйти на нужной остановке.

Также мы писали о том, что в Киеве на улице Малая Житомирская в троллейбусе произошла поножовщина.