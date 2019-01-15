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Удерживали силой: в Мелитополе пассажиры маршрутки поиздевались над детьми

STYLERЖизнь    15.01.2019 - 17:50
Удерживали силой: в Мелитополе пассажиры маршрутки поиздевались над детьми
Коллаж РБК-Украина

Дети не смогли выйти на своей остановке возле школы

Пассажиры маршрутного автобуса в Мелитополе решили наказать двух школьников за то, что они не уступили место и не позволили им выйти на нужной остановке. Об инциденте сообщает издание "РИА. Мелитополь".

Инцидент произошел во вторник, 15 января, утром, в автобусе №19. На одной из остановок в салон автобуса зашла мама с маленьким ребенком, но сидячих мест не оказалось. Также в автобусе находились двое мальчиков школьного возраста, которым другие пассажиры начали высказывать претензии и требовать, чтобы они уступили место. Мальчики отказались.

Когда автобус доехал до остановки возле СШ№4 и школьники собрались выйти, пассажиры автобуса решили наказать их за то, что они не уступили место и стали силой удерживать в транспорте. На защиту детей не встали другие взрослые, ни водитель маршрутного автобуса.

Вероятно, взрослые, решили, что именно таким образом они смогут преподать урок школьникам, но при этом они не задумывались о том, что дети могли попасть в неприятности, так как им пришлось идти пешком к нужной остановке.

Кроме того, никому из взрослых не пришло в голову уступить место женщине с маленьким ребенком.

В комментариях пользователи высказались за то, что нужно наказать пассажиров и водителя, так как так издеваться над детьми никто не имеет права.

"Какой ужас, разве так можно? Я не оправдываю детей, но они имеют полное право сидеть в салоне, так как оплачивают проезд. Водитель неправ, а взрослых нужно привлечь к уголовной ответственности", - написали пользователи.

Удерживали силой: в Мелитополе пассажиры маршрутки поиздевались над детьмиУдерживали силой: в Мелитополе пассажиры маршрутки поиздевались над детьмиУдерживали силой: в Мелитополе пассажиры маршрутки поиздевались над детьми

Скриншот комментариев (ria-m.tv)

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Черновцах водитель маршрутки устроил драку с пассажиром.

А также рассказывали о том, что в Киеве маршрутчик набросился на ветерана АТО.

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