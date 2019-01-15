Утримували силою: в Мелітополі пасажири маршрутки познущалися над дітьми

Колаж РБК-Україна

Діти не змогли вийти на своїй зупинці біля школи

Пасажири маршрутного автобуса в Мелітополі вирішили покарати двох школярів за те, що вони не поступилися місцем і не дозволили їм вийти на потрібній зупинці. Про інцидент повідомляє видання "РИА. Мелітополь".

Інцидент стався у вівторок, 15 січня, вранці, в автобусі №19. На одній із зупинок до салону автобуса зайшла мама з маленькою дитиною, але сидячих місць не виявилося. Також в автобусі перебували двоє хлопчиків шкільного віку, яким інші пасажири почали висловлювати претензії і вимагати, щоб вони поступилися місцем. Хлопчики відмовилися.

Коли автобус доїхав до зупинки біля СШ№4 та школярі зібралися вийти, пасажири автобуса вирішили покарати їх за те, що вони не поступилися місцем і стали силою утримувати в транспорті. На захист дітей не встали ані інші дорослі, ані водій маршрутного автобуса.

Певно, дорослі, вирішили, що саме таким чином вони зможуть дати урок школярам, але при цьому вони не замислювалися про те, що діти могли потрапити в неприємності, так як їм довелося йти пішки до потрібної зупинки.

Крім того, нікому з дорослих не прийшло в голову поступитися місцем жінці з маленькою дитиною.

У коментарях користувачі висловилися за те, що потрібно покарати пасажирів і водія, так як так знущатися над дітьми ніхто не має права.

"Який жах, хіба так можна? Я не виправдовую дітей, але вони мають повне право сидіти в салоні, так як оплачують проїзд. Водій неправий, а дорослих потрібно притягнути до кримінальної відповідальності", - написали користувачі.

Скріншот коментарів (ria-m.tv)

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