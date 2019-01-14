"Индийские фильмы отдыхают": в Черновцах водитель маршрутки устроил драку с пассажиром (видео)

Коллаж: РБК-Украина

Драка произошла сегодня, 14 января, в 12:20 на остановке "Улица Щербанюка"

В Черновцах на остановке общественного транспорта произошла драка между водителем маршрутки и пассажиром. Об этом сообщает Instagram-сообщество chernivtsigram.

По словам очевидцев, инцидент произошел между пассажиром и водителем маршрутного автобуса №7.

Стоит отметить, что данное видео активизировало пользователей сети. У многих вызвало возмущение то, что двух дерущихся мужчин никто сразу не разнял.

"Жесть, если бы женщина не подошла, то бы никто не подошел, а мужчины просто стоят и улыбаются", - отметила juliamigalchan.

"Проблема в том, что даже никто не помог. Хоть кто-то их разнял", - написала a_okipniak.

Скриншот с Instagram

"Крестьянские драки...индийские фильмы отдыхают", - прокомментировал ispanec7_7_7.

"Этот водитель очень много лет работает на этом маршруте", - отметила Yankeskakravcova.

Скриншот с Instagram

"Походу хотел по удостоверению ехать", - написал e1dzoky

"Трудно сидеть неподвижно целый день за рулем и вредно для позвоночника, надо же размять мышцы человеку и выхлестнуть негативную энергию. Это же "спорт". Лучше минуту "помахаться" чем сигареты курить весь день за рулем и кричать", - написал andreyschastliviy.

Скриншот с Instagram

"Для тех умников, которые пишут, что нужно было разнимать, вы получите по лицу и будете знать, что нельзя лезть в драку незнакомых людей, а если вы ударите ещё кого-то вас жду невероятные приключения", - написала bbellaa1990.

Скриншот с Instagram

Напомним, что в Каховке подростки жестко избили 12-летнего школьника.

Ранее сообщалось, что в Закарпатской области четверо парней проломили голову дубинками 18-летнему молодому человеку.