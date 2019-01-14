"Индийские фильмы отдыхают": в Черновцах водитель маршрутки устроил драку с пассажиром (видео)

Драка произошла сегодня, 14 января, в 12:20 на остановке "Улица Щербанюка"
В Черновцах на остановке общественного транспорта произошла драка между водителем маршрутки и пассажиром. Об этом сообщает Instagram-сообщество chernivtsigram.
По словам очевидцев, инцидент произошел между пассажиром и водителем маршрутного автобуса №7.
Стоит отметить, что данное видео активизировало пользователей сети. У многих вызвало возмущение то, что двух дерущихся мужчин никто сразу не разнял.
"Жесть, если бы женщина не подошла, то бы никто не подошел, а мужчины просто стоят и улыбаются", - отметила juliamigalchan.
"Проблема в том, что даже никто не помог. Хоть кто-то их разнял", - написала a_okipniak.
Скриншот с Instagram
"Крестьянские драки...индийские фильмы отдыхают", - прокомментировал ispanec7_7_7.
"Этот водитель очень много лет работает на этом маршруте", - отметила Yankeskakravcova.
Скриншот с Instagram
"Походу хотел по удостоверению ехать", - написал e1dzoky
"Трудно сидеть неподвижно целый день за рулем и вредно для позвоночника, надо же размять мышцы человеку и выхлестнуть негативную энергию. Это же "спорт". Лучше минуту "помахаться" чем сигареты курить весь день за рулем и кричать", - написал andreyschastliviy.
Скриншот с Instagram
"Для тех умников, которые пишут, что нужно было разнимать, вы получите по лицу и будете знать, что нельзя лезть в драку незнакомых людей, а если вы ударите ещё кого-то вас жду невероятные приключения", - написала bbellaa1990.
Скриншот с Instagram
Напомним, что в Каховке подростки жестко избили 12-летнего школьника.
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