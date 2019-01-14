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"Індійські фільми відпочивають": у Чернівцях водій маршрутки влаштував бійку з пасажиром (відео)

STYLERЖиття    14.01.2019 - 16:02
"Індійські фільми відпочивають": у Чернівцях водій маршрутки влаштував бійку з пасажиром (відео)
Колаж: РБК-Україна

Бійка сталася сьогодні, 14 січня, о 12:20 на зупинці "Вулиця Щербанюка"

У Чернівцях на зупинці громадського транспорту сталася бійка між водієм маршрутки та пасажиром. Про це повідомляє Instagram-спільнота chernivtsigram.

За словами очевидців, інцидент стався між пасажиром та водієм маршрутного автобуса №7.

Варто зазначити, що дане відео активізувало користувачів мережі. У багатьох викликало обурення те, що двох забіяк чоловіків ніхто відразу не розборонив.

"Жерсть, якби жінка не підійшла, то б ніхто не підійшов, а чоловіки просто стоять і посміхаються", - зазначила juliamigalchan.

"Проблема в тому, що навіть ніхто не допоміг. Хоч хтось їх розборонив", - написала a_okipniak.

&quot;Індійські фільми відпочивають&quot;: у Чернівцях водій маршрутки влаштував бійку з пасажиром (відео)

Скріншот з Instagram

"Селянські бійки...індійські фільми відпочивають", - прокоментував ispanec7_7_7.

"Цей водій дуже багато років працює на цьому маршруті", - зазначила Yankeskakravcova.

&quot;Індійські фільми відпочивають&quot;: у Чернівцях водій маршрутки влаштував бійку з пасажиром (відео)

Скріншот з Instagram

"Походу хотів по посвідченню їхати", - написав e1dzoky

"Важко сидіти нерухомо цілий день за кермом і шкідливо для хребта, треба розім'яти м'язи людини і выхлестнуть негативну енергію. Це ж "спорт". Краще хвилину "помахатися" ніж сигарети курити весь день за кермом і кричати", - написав andreyschastliviy.

&quot;Індійські фільми відпочивають&quot;: у Чернівцях водій маршрутки влаштував бійку з пасажиром (відео)

Скріншот з Instagram

"Для тих розумників, які пишуть, що треба було боронити, ви отримаєте по обличчю і будете знати, що не можна лізти в бійку незнайомих людей, а якщо ви вдарите ще когось вас чекаю неймовірні пригоди", - написала bbellaa1990.

&quot;Індійські фільми відпочивають&quot;: у Чернівцях водій маршрутки влаштував бійку з пасажиром (відео)

Скріншот з Instagram

Нагадаємо, що в Каховці підлітки жорстко побили 12-річного школяра.

Раніше повідомлялося, що в Закарпатській області четверо молодиків проломили голову кийками 18-річному юнакові.

 

 

 

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