"Убийцы должны ходить пешком": в Киеве маршрутчик набросился на ветерана АТО

Иллюстративное фото (Styler, коллаж)

Мужчина обозвал украинского защитника "убийцей"

В Киеве прогремел скандал из-за водителя маршрутки, который набросился на ветерана АТО из-за удостоверения УБД. Об этом говорится на странице "Kiyv INFO" в Facebook.

"5.01.19 около 12:20 водитель маршрутного такси №408 отказал в льготном проезде участнику боевых действий. Аргументировал он это тем, что "бандеровская корочка" уже давно не ходит, а за проезд должны платить все", - сказала она.

Более того, даже на этом скандальный машрутчик не остановился.

"Кроме того, водитель сообщил, что убийцы должны ходить пешком", - подчеркивается в сообщении.

Фото: водитель маршрутки набросился на ветерана АТО (facebook.com/KyivInfoo)

Подчеркнем, что инцидент вызвал настоящий ажиотаж со стороны пользователей сети.

"Предлагаю научить его и весь маршрут. Время и место выберем в онлайне", "кажется, к нему скоро придут в гости", "за такое нужно сразу по лицу давать", "таких только силой перевоспитать можно", "за барки его, и на передовую", "хочется увидеть новое видео, где водитель извиняется", - пишут они.

Скриншот комментариев (facebook.com/KyivInfoo)

Напомним, ранее мы писали о том, что в Луцке водитель маршрутки едва не покалечил двухлетнего ребенка.

Также мы писали, что в маршрутке Запорожья пассажиров веселят неприличными картинками.