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Протащил по асфальту: в Луцке водитель едва не покалечил двухлетнего ребенка

STYLERПроисшествия    26.12.2018 - 19:31
Протащил по асфальту: в Луцке водитель едва не покалечил двухлетнего ребенка
Коллаж РБК-Украина

Мать еще не успела выйти, когда водитель начал двигаться

В Луцке маршрутка несколько метров протащила по улице двухлетнего ребенка, рука которого была зажата дверью. Происшествие случилось 26 декабря примерно в 18:10 на улице Богдана Хмельницкого. Об этом сообщило местное издание ВолиньPost.

По информации издания, водитель остановился, некоторые люди успели выйти, в том числе и пострадавший ребенок, которого мать держала за руку. Вдруг водитель закрыл двери и начал ехать, не выпустив мать.

В результате маршрутка протащила ребенка, зажатую дверью, по дороге несколько метров.

На место приехал отец ребенка, вызвали полицию. Маршрутка осталась на месте происшествия. Сейчас с ситуацией разбираются правоохранители.

Протащил по асфальту: в Луцке водитель едва не покалечил двухлетнего ребенка

"Горе-маршрутка" (скриншот: volynpost.com/news/)

Напомним, ранее мы писали о том, как один из водителей киевской маршрутки попал в скандал после того, как "прокотив" пассажирку по асфальту.

Читайте также: Отдал свой заработок: в Тернопольской области водитель маршрутки спас пассажира.

Ранее мы сообщали о неадекватное поведение п'каменного водителя маршрутки в Запорожье.

Видео РБК-Украина

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