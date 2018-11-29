"П'яна тварина": у Запоріжжі водій маршрутки розлютив пасажирів

Користувачі мережі також обурені поведінкою п'яного чоловіка
У Запоріжжі в одній з маршруток п'яний чоловік розлютив пасажирів нахабною поведінкою. Він почав активно захищати водія, у якого виник конфлікт з жінкою. Про це повідомляє its_zp у Instagrаm.
Під відео написано: "Коли ти п'яна тварина, і в маршрутці більше немає мужиків. Маршрут N5. Іскра".
На ролику видно, як п'яний чоловік обурюється і на підвищених тонах розповідає про те, що "треба поважати людину, яка за кермом", при цьому відверто хамить і грубить пасажирам.
Обуренню людей не було меж, проте ніхто так і не зважився нааступитися. Крім того, п'яний чоловік виявився водієм іншої маршрутки:
Користувачі мережі відреагували на новину. Хтось жартував, а хтось поставився до ситуації з повною серйозністю:
Скріншот коментарів: (instagram.com/its_zp)
Нагадаємо, що побита водієм маршрутки дитина-інвалід виявилася героєм.
Ми повідомляли, що у Києві авто знесло п'яного пішохода.
Раніше ми писали, що маршрутник погрожував розправою за зйомку з місця ДТП.
Відео: (video.rbc.ua)