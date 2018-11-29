"П'яна тварина": у Запоріжжі водій маршрутки розлютив пасажирів

Фото: РБК-Україна

Користувачі мережі також обурені поведінкою п'яного чоловіка

У Запоріжжі в одній з маршруток п'яний чоловік розлютив пасажирів нахабною поведінкою. Він почав активно захищати водія, у якого виник конфлікт з жінкою. Про це повідомляє its_zp у Instagrаm.

Під відео написано: "Коли ти п'яна тварина, і в маршрутці більше немає мужиків. Маршрут N5. Іскра".

На ролику видно, як п'яний чоловік обурюється і на підвищених тонах розповідає про те, що "треба поважати людину, яка за кермом", при цьому відверто хамить і грубить пасажирам.

Обуренню людей не було меж, проте ніхто так і не зважився нааступитися. Крім того, п'яний чоловік виявився водієм іншої маршрутки:

Користувачі мережі відреагували на новину. Хтось жартував, а хтось поставився до ситуації з повною серйозністю:

Скріншот коментарів: (instagram.com/its_zp)

Нагадаємо, що побита водієм маршрутки дитина-інвалід виявилася героєм.

Ми повідомляли, що у Києві авто знесло п'яного пішохода.

Раніше ми писали, що маршрутник погрожував розправою за зйомку з місця ДТП.

Відео: (video.rbc.ua)