"Пьяное животное": в Запорожье водитель маршрутки разозлил пассажиров

Фото: РБК-Украина

Пользователи сети также возмущены поведением пьяного мужчины

В Запорожье в одной из маршруток пьяный мужчина разозлил пассажиров невежественным поведением. Он принялся активно защищать водителя, у которого возник конфликт с женщиной. Об этом сообщает its_zp в Instagrаm.

Под видео написано: "Когда ты пьяное животное, и в маршрутке больше нет мужиков. Маршрут N5. Искра".

На ролике видно, как пьяный мужчина возмущается и на повышенных тонах рассказывает о том, что "уважать надо человека, который за рулем", при этом откровенно хамит и дерзит пассажирам.

Возмущению пассажиров не было предела, однако никто так и не решился заступиться. Помимо того, пьяный мужчина оказался водителем другой маршрутки:

Пользователи сети отреагировали на новость. Кто-то шутил, а кто-то отнесся к ситуации с полной серьезностью:

Скриншот комментариев: (instagram.com/its_zp)

Напомним, что избитый водителем маршрутки ребенок-инвалид оказался героем.

Мы сообщали, что в Киеве авто снесло пьяного пешехода.

Ранее мы писали, что маршрутчик угрожал расправой за съемку с места ДТП.

Видео: (video.rbc.ua)