"Пьяное животное": в Запорожье водитель маршрутки разозлил пассажиров

Пользователи сети также возмущены поведением пьяного мужчины
В Запорожье в одной из маршруток пьяный мужчина разозлил пассажиров невежественным поведением. Он принялся активно защищать водителя, у которого возник конфликт с женщиной. Об этом сообщает its_zp в Instagrаm.
Под видео написано: "Когда ты пьяное животное, и в маршрутке больше нет мужиков. Маршрут N5. Искра".
На ролике видно, как пьяный мужчина возмущается и на повышенных тонах рассказывает о том, что "уважать надо человека, который за рулем", при этом откровенно хамит и дерзит пассажирам.
Возмущению пассажиров не было предела, однако никто так и не решился заступиться. Помимо того, пьяный мужчина оказался водителем другой маршрутки:
Пользователи сети отреагировали на новость. Кто-то шутил, а кто-то отнесся к ситуации с полной серьезностью:
Скриншот комментариев: (instagram.com/its_zp)
Напомним, что избитый водителем маршрутки ребенок-инвалид оказался героем.
Мы сообщали, что в Киеве авто снесло пьяного пешехода.
Ранее мы писали, что маршрутчик угрожал расправой за съемку с места ДТП.
Видео: (video.rbc.ua)