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Протягнув по асфальту: у Луцьку водій ледь не покалічив дворічну дитину

STYLERПодії    26.12.2018 - 19:31
Протягнув по асфальту: у Луцьку водій ледь не покалічив дворічну дитину
Колаж РБК-Україна

Мати ще не встигла вийти, коли водій почав рухатися

У Луцьку маршрутка кілька метрів протягнула по вулиці дворічну дитину, рука якої була затиснута дверима. Подія трапилася 26 грудня приблизно о 18:10 на вулиці Богдана Хмельницького. Про це повідомило місцеве видання ВолиньPost.

За інформацією видання, водій зупинився, деякі люди встигли вийти, зокрема й постраждала дитина, яку мати тримала за руку. Зненацька водій закрив двері і почав їхати, не випустивши матір.

В результаті маршрутка протягнула дитину, затиснуту дверима, дорогою кілька метрів.

На місце приїхав тато дитини, викликали поліцію. Маршрутка залишилася на місці події. Наразі з ситуацією розбираються правоохоронці.

Протягнув по асфальту: у Луцьку водій ледь не покалічив дворічну дитину

"Горе-маршрутка" (скріншот volynpost.com/news/)

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як один з водіїв київської маршрутки потрапив у скандал після того, як "прокотив" пасажирку по асфальту

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Раніше ми повідомляли про неадекватну поведінку п'яного водія маршрутки в Запоріжжі.

Відео РБК-Україна

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