"Вбивці повинні ходити пішки": у Києві маршрутник накинувся на ветерана АТО

Ілюстративне фото (Styler, колаж)

Чоловік обізвав українського захисника "вбивцею"

У Києві прогримів скандал через водія маршрутки, який накинувся на ветерана АТО через посвідчення УБД. Про це йдеться на сторінці "Kiyv INFO" Facebook.

"5.01.19 близько 12:20 водій маршрутного таксі №408 відмовив у пільговому проїзді учаснику бойових дій. Аргументував він це тим, що "бандерівська корочка" вже давно не ходить, а за проїзд повинні платити всі", - сказала вона.

Більш того, навіть на цьому скандальний машрутчик не зупинився.

"Крім того, водій повідомив, що вбивці повинні ходити пішки", - підкреслюється в повідомленні.

Фото: водій маршрутки накинувся на ветерана АТО (facebook.com/KyivInfoo)

Підкреслимо, що інцидент викликав справжній ажіотаж з боку користувачів мережі.

"Пропоную навчити його і весь маршрут. Час і місце виберемо в онлайні", "здається, до нього скоро прийдуть у гості", "за таке потрібно відразу по обличчю давати", "таких тільки силою можна перевиховати", "за барки його, і на передову", "хочеться побачити нове відео, де водій вибачається", - пишуть вони.

Скріншот коментарів (facebook.com/KyivInfoo)

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Луцьку водій маршрутки ледь не покалічив дворічну дитини.

Також ми писали, що в маршрутці Запоріжжя пасажирів веселять непристойними картинками.