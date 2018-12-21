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В маршрутке Запорожья пассажиров веселят неприличными картинками

STYLERЖизнь    21.12.2018 - 12:56
В маршрутке Запорожья пассажиров веселят неприличными картинками
Коллаж РБК-Украина

Снимками поделились очевидцы в сети

21 декабря в Запорожье в салоне маршрутки №54 была замечена пошлая наклейка с надписью “За активный спорт”. Изображения вызывают неподдельный интерес у пассажиров: кого-то шокируют, а кого-то веселят. Соответствующий пост опубликован в Instagram.

"54 маршрутка. Интересно как родители объясняют детям эти картинки", - отмечается в посте к соответствующей фотографии.

В маршрутке Запорожья пассажиров веселят неприличными картинкамиФото: (instagram.com/one_news_zp)

Пользователи реагируют неоднозначно на подобные изображения. Одни возмущаются, другие считают, что нужно ко всему относиться проще. Некоторые пользователи отмечают, что объяснять подобные вещи детям необязательно, поскольку они сами все знают:

"Борьба, бокс, эстафета!";

"Из-за отсутствия полового воспитания в школах, у нас относятся к этому как дикари";

"Относитесь ко всему проще";

"Тут дело не в картинке. Она в чём-то тупая, в чём-то прикольная, вопрос только в том, что она делает в маршрутке?";

"Они и так все знают";

В маршрутке Запорожья пассажиров веселят неприличными картинками

Фото: (instagram.com/one_news_zp)

Напомним, что под Днепром таксист нагрубил девушке с инвалидностью. По словам Ольги, вызвав машину, к ней приехало старое и неухоженное такси. Девушку это не смутило, поскольку к дому было ехать недалеко. Она попросила водителя поставить раму в салон, однако мужчину это разозлило и он начал выбрасывать вещи пострадавшей.

Мы сообщали, что таксисты в Ровно жестоко наказали пассажира за то, что он не платил за проезд и ездил "зайцем" на протяжении длительного времени. Правонарушителя заставляют мазать себе лицо зеленкой "пока флакон не закончится".

Ранее мы писали о том, что в Тернополе водитель маршрутки подрался с парнем из-за подклеенной купюры. Поездка для пассажира закончилась синяком под глазом и компрессионным переломом шеи. Парень перенес операцию, после которой ему противопоказаны резкие движения.

 

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