"Начал выбрасывать вещи": под Днепром таксист нагрубил девушке с инвалидностью

Коллаж РБК-Украина

Пострадавшая впервые столкнулась с таким отношением

Инцидент произошёл 18 декабря на ж/д вокзале в Каменском. Девушка с инвалидностью вызвала такси, чтобы доехать домой, однако тут ее и предостерегала неприятность. О происшествии написала Ольга Пилипенко на странице в Facebook.

По словам Ольги, вызвав машину, к ней приехало старое и неухоженное такси. Девушку это не смутило, поскольку к дому было ехать недалеко. Она попросила водителя поставить раму в салон, однако мужчину это разозлило и он начал выбрасывать вещи пострадавшей.

"За одиннадцать лет травмы, после которой я перемещаюсь с помощью коляски, такого ещё не испытывала. Вызвала такси на Центральный ЖД Вокзал. Машина приехала, мягко говоря, не новая и не ухоженная (фото прилагаю), но, думаю, три минуты, а ровно столько ехать домой, потерплю. Уж очень хочется побыстрее, так как в дороге три часа автобусом, восемнадцать часов в поезде и сейчас ещё подниматься самостоятельно на коляске на пятый этаж", - пишет девушка.

Фото: (facebook.com/operspektivnaya)

"Водитель службы "Любимое такси" отказался поставить раму в салон, хотя никакого ущерба она не нанесла бы. На ровном месте взбесился и начал выбрасывать мои вещи. В прямом смысле. Колеса, раму коляски за 3 000€. Чемодан. Ещё бы чуть-чуть и меня за волосы", - добавила Ольга.

Девушка решила отстоять свою позицию и начала звонить в полицию, однако никто не приехал. Водитель понял, что Ольга настроена серьезно, поэтому сложил вещи обратно и молча отвез девушку домой.

Скриншот

Напомним, что таксисты в Ровно жестоко наказали пассажира за то, что он не платил за проезд и ездил "зайцем" на протяжении длительного времени.

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