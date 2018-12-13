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Решил проехать "зайцем": таксисты в Ровно жестоко наказали пассажира

STYLERЖизнь    13.12.2018 - 16:15

Видео: (YouTube/Рівне Вечірнє)

Таксисты, возмущенные наглым поведением пассажира, решили наказать его за то, что он не платил за проезд и ездил "зайцем" на протяжении длительного времени. Об этом сообщает издание "Рівне Вечірнє".

Видеоролик снимали сами водители. На записи видно, как правонарушителя заставляют мазать себе лицо зеленкой "пока флакон не закончится". Таким образом пассажира хотели проучить за то, что он неоднократно увиливал от оплать проезда.

Решил проехать &quot;зайцем&quot;: таксисты в Ровно жестоко наказали пассажира

Скриншот

Председатель Ровенского союза перевозчиков Валентин Демчук инцидент прокомментировал неоднозначно. С одной стороны сказал, что таксистов можно понять, а с другой осудил поступок, назвав его "диковатым".

"С одной стороны, таксистов можно понять. Когда пассажир не рассчитывается за поездку, они не могут ничего сделать, полиция не поможет. Но этим поступком они приравняли себя к этому пассажиру, который их обманывал. Опускаться до такого уровня не стоит. Это немного диковато", - сказал Демчук.

Напомним, что в Ровно водители маршруток подрались на глазах у пассажиров.

Ранее мы писали о том, что в Тернополе водитель маршрутки подрался с парнем из-за подклеенной купюры.

А также рассказывали о том, что в Луцке пассажир набросился на водителя.

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