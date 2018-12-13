Вирішив проїхати "зайцем": таксисти в Рівному жорстоко покарали пасажира

Відео: (YouTube/Рівне Вечірнє)

Таксисти, обурені нахабною поведінкою пасажира, вирішили покарати його за те, що він не платив за проїзд і їздив "зайцем" протягом тривалого часу. Про це повідомляє видання "Рівне Вечірнє".

Відеоролик знімали самі водії. На записі видно, як правопорушника змушують мазати собі обличчя зеленкою "поки флакон не закінчиться". Таким чином пасажира хотіли провчити за те, що він неодноразово ухилявся від оплати проїзду.

Скріншот відео: (YouTube/Рівне Вечірнє)

Голова Рівненського союзу перевізників Валентин Демчук інцидент прокоментував неоднозначно. З одного боку сказав, що таксистів можна зрозуміти, а з іншого засудив вчинок, назвавши його "диким".

"З одного боку, можна зрозуміти таксистів. Коли пасажир не розраховується за поїздку, вони не можуть нічого зробити, поліція не допоможе. Але цим вчинком вони прирівняли себе до цього пасажира, який їх обманював. Опускатися до такого рівня не варто. Це трохи дико", - сказав Демчук.

Нагадаємо, що у Рівному водії маршруток побилися на очах у пасажирів.

Раніше ми писали про те, що у Тернополі водій маршрутки побився з хлопцем через підклеїну купюру.

А також розповідали про те, що у Луцьку пасажир накинувся на водія.