"Почав викидати речі": під Дніпром таксист нагрубив дівчині з інвалідністю

Колаж РБК-Україна

Постраждала вперше зіткнулася з таким ставленням

18 грудня у місті Кам'янське (Дніпропетровська область) стався кричущий інцидент: дівчина з інвалідністю викликала таксі, щоб поїхати додому з вокзалу, і нарвалася на грубість водія. Про це повідомила Ольга Пилипенко на сторінці в Facebook.

За словами Ольги, викликавши машину, до неї приїхало старе і недоглянуте таксі. Дівчину це не збентежило, оскільки до будинку було їхати недалеко. Вона попросила водія поставити раму у салон, проте це розлютило чоловіка і він почав викидати речі постраждалої

"За одинадцять років травму, після якої я переміщаюся за допомогою візка, такого ще не відчувала. Викликала таксі на Центральний залізничний вокзал. Машина приїхала, м'яко кажучи, не нова і не доглянута (фото додаю), але, думаю, три хвилини, а рівно стільки їхати додому, потерплю. Вже дуже хочеться швидше, оскільки в дорозі три години автобусом, вісімнадцять годин в поїзді і зараз ще підніматися самостійно на візку на п'ятий поверх", - пише дівчина.

Фото: (facebook.com/operspektivnaya)

"Водій служби "Улюблене таксі" відмовився поставити раму у салон, хоча ніякої шкоди вона не завдала б. На рівному місці оскаженів і почав викидати мої речі. У прямому сенсі. Колеса, раму коляски за 3 000€. Валізу. Ще б трохи і мене за волосся", - додала Ольга.

Дівчина вирішила відстояти свою позицію і почала дзвонити в поліцію, однак ніхто не приїхав. Водій зрозумів, що Ольга налаштована серйозно, тому склав речі назад і мовчки відвіз дівчину додому.

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