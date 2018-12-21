В маршрутці Запоріжжя пасажирів веселять непристойними картинками

Колаж РБК-Україна

Знімками поділилися очевидці в мережі

21 грудня у Запоріжжі в салоні маршрутки №54 була помічена вульгарна наклейка з написом "За активний спорт". Зображення викликають непідробний інтерес у пасажирів: когось шокують, а когось веселять. Відповідний пост опублікований в Instagram.

"54 маршрутка. Цікаво як батьки пояснюють дітям ці картинки", - наголошується в пості до відповідної фотографії.

Фото: (instagram.com/one_news_zp)

Користувачі реагують неоднозначно на подібні зображення. Одні обурюються, інші вважають, що потрібно до всього відноситися простіше. Деякі користувачі відзначають, що пояснювати подібні речі дітям необов'язково, оскільки вони самі все знають:

"Боротьба, бокс, естафета!";

"Через брак статевого виховання в школах, у нас ставляться до цього як дикуни";

"Ставтеся до всього простіше";

"Тут справа не в картинці. Вона в чомусь тупа, в чому-то прикольна, питання тільки в тому, що вона робить в маршрутці?";

"Вони і так все знають";

Фото: (instagram.com/one_news_zp)

Нагадаємо, що під Дніпром таксист нагрубив дівчині з інвалідністю. За словами Ольги, викликавши машину, до неї приїхало старе і недоглянуте таксі. Дівчину це не збентежило, оскільки до будинку було їхати недалеко. Вона попросила водія поставити раму у салон, проте це розлютило чоловіка і він почав викидати речі потерпілої.

Ми повідомляли, що таксисти в Рівному жорстоко покарали пасажира за те, що він не платив за проїзд і їздив "зайцем" протягом тривалого часу. Правопорушника змушують мазати собі обличчя зеленкою "поки флакон не закінчиться".

Раніше ми писали про те, що в Тернополі водій маршрутки побився з хлопцем через підклеїну купюрю. Поїздка для пасажира закінчилася синцем під оком і компресійним переломом шиї. Хлопець переніс операцію, після якої йому протипоказані різкі рухи.