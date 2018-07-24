Побиття ветерана АТО в Черкасах: кривдник розкрив справжню причину нападу

Фото: slyxi.com twitter

Чоловік, який побив ветерана АТО, розповів деталі події

У Черкасах лідер "Національного корпусу" Дмитро Кухарчук побив ветерана АТО. Інцидент стався в суботу, 21 липня, в день бою Усик-Гассієв. У мережі з'явилася інформація, що Кухарчук побив ветерана за вигук "Слава Україні". Активіст пояснив справжню причину свого вчинку на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"У суботу ввечері дивився з друзями бокс в закладі "Ерік". Сиділи тихо і просто дивилися бій, тверезі, в чому можете не сумніватися, бо є багато свідків. Поруч сиділа компанія в не досить тверезому стані, скандуючи весь бій гасла "Слава Україні". Я таких речей, відверто кажучи , не розумію, бо такі гасла кричати в пабі напідпитку є не достойним", - зазначив Кухарчук.

"Коли вийшов на вулицю, побачив дуже дивну картину. Двохметровий амбал причепився до мого друга, що в два рази менше з питанням: "Чому це ви сиділи тихо і не кричали?". Почалася сутичка між ними і їх дівчатами. Цю сутичку я поліз розбороняти і відтягувати свого друга", - розповів він.

За його словами, того "амбала" теж відтягнули.

"Натомісь він крикнув мені (не цензурною лексикою) наступні слова: "Азов займається оральним сексом з представниками чоловічої статі". Маю честь представляти цей підрозіл, оскільки провоював у ньому півтора роки. Саме тому зчепився з амбалом і почалася бійка, скоріше навіть масова штурханина. В результаті амбал опинився на підлозі, а всі заспокоїлися і відійшли", - розповів Кухарчук.

На місце події приїхали співробітники патрульної поліції.

"Маючи розуміння, що зараз ситуація може бути пояснена однобоко, вирішив повернутися. Вже при представниках поліції отримав по обличчу, за що дав здачі. ( Заяв в поліцію не писав, проте забої на обличчі зафіксував у травмпункті , на що маю відповідну довідку)", - зазначив він.

"Наразі один із учасників конфлікту лежить в лікарні з переломаною щелепою. І ця ситуація абсолютно мене не тішить. Хлопець він хороший і перед ним, тільки перед ним готовий вибачитись. Мав з Сашком розмову, в якій вирішили, що розійдемось без зайвого розголосу, проте комусь це розганяти вигідно. Кому? Залишається для мене загадкою", - зазначив чоловік.

"Наостанок: полк Азов ображати нікому не дам, гризтиму горлянки за такі речі. Хочу запитати у тих, хто воював, яка була б в них реакція, якби хтось так образив їх підрозділ. Мабуть, питання риторичне. А тим хто думає, що розповсюдженням неправдивої інформації зможете переконати наш електорат в тому, що ми погані, раджу не витрачати калорії. Місто знає нас такими, які ми є. Інколи імпульсивними, але завжди справедливими", - підкреслив він.

У мережі підтримали Кухарчука.

"Я знаю Діму з 2012 р. Він завжди був за справедливість і правду. Я йому вірю і підтримую. А за підрозділ кожен би відповів як і він", - написав Володимир Болсуновский.

"Якщо судити за твоїми словами, те все зробив чітко. Відстоювати честь полку повинен кожен його боєць", - зазначив Дмитро Матрос.

Скріншот поста (facebook.com/slipioNK)

Скріншот коментарів (facebook.com/slipioNK)

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