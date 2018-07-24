Избиение ветерана АТО в Черкассах: обидчик раскрыл истинную причину нападения

Фото: slyxi.com twitter

Мужчина, избивший ветерана АТО, рассказал детали произошедшего

В Черкассах лидер "Национального корпуса" Дмитрий Кухарчук избил ветерана АТО. Инцидент произошел в субботу, 21 июля, в день боя Усик-Гассиев. В сети появилась информация, что Кухарчук избил ветерана за возглас "Слава Украине". Активист объяснил истинную причину своего поступка на своей странице в соцсети Facebook.

"В субботу вечером смотрел с друзьями бокс в заведении "Эрик". Сидели тихо и просто смотрели бой, трезвые, в чем можете не сомневаться, потому что есть много свидетелей. Рядом сидела компания в недостаточно трезвом состоянии, скандируя весь бой лозунги "Слава Украине". Я таких вещей, откровенно говоря, не понимаю, потому что такие лозунги кричать в пабе навеселе является не достойным", - отметил Кухарчук.

"Когда вышел на улицу, увидел очень странную картину. Двухметровый амбал пристал к моему другу, который в два раза меньше с вопросом: "Почему это вы сидели тихо и не кричали?". Началась схватка между ними и их девушками. Эту схватку я полез разнимать и оттягивать своего друга", - рассказал он.

По его словам, того "амбала" тоже оттащили.

"Он крикнул мне (не цензурной лексикой) следующие слова: "Азов занимается оральным сексом с представителями мужского пола". Имею честь представлять это подразделение, поскольку провоевал в нем полтора года. Именно поэтому сцепился с амбалом и началась драка, скорее даже массовая потасовка. В результате амбал оказался на полу, а все успокоились и отошли", - рассказал Кухарчук.

На место происшествия приехали сотрудники патрульной полиции.

"Имея понимание, что сейчас ситуация может быть объяснена однобоко, решил вернуться. Уже при представителях полиции получил по лицу, за что дал сдачи. (Заявлений в полицию не писал, однако забои на лице зафиксировал в травмпункте, на что имею соответствующую справку)", - отметил он.

"Сейчас один из участников конфликта лежит в больнице с переломанной челюстью. И эта ситуация абсолютно меня не радует. Парень он хороший и перед ним, только перед ним готов извиниться. Имел с Сашей разговор, в котором решили, что разойдемся без лишней огласки, однако кому-то это разгонять выгодно. Кому? Остается для меня загадкой", - отметил мужчина.

"Напоследок: полк Азов оскорблять никому не дам, буду грызть глотки за такие вещи. Хочу спросить у тех, кто воевал, какая у них была бы реакция, если бы кто-то так обидел их подразделение. Пожалуй, вопрос риторический. А тем, кто думает, что распространением ложной информации сможете убедить наш электорат в том, что мы плохие, советую не тратить калории. Город знает нас такими, как мы есть. Иногда импульсивными, но всегда справедливыми", - подчеркнул он.

В сети поддержали Кухарчука.

"Я Диму знаю с 2012 г. Он всегда был за справедливость и правду. Я ему верю и поддерживаю. А за подразделение каждый бы ответил как и он", - написал Владимир Болсуновский.

"Если судить по твоим словам, то все сделал четко. Отстаивать честь полка должен каждый его боец", - отметил Дмитрий Матрос.

Скриншот поста (facebook.com/slipioNK)

Скриншот комментариев (facebook.com/slipioNK)

Ранее сообщалось, что в Черкассах едва не убили ветерана АТО за "Слава Украине".

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