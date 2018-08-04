"Побив до втрати свідомості і пограбував": поліція затримала підозрюваного

Фото: (facebook.com/don.gp.gov.ua)

Нападникові загрожує термін позбавлення волі до 7 років з конфіскацією майна

Інцидент стався 4 серпня в Київському районі Харкова. За повідомленням співробітників правоохоронних органів на вулиці Квітучій правопорушник помітив чоловіка, який перебував у стані алкогольного сп'яніння і вирішив його пограбувати. Про це пише відділ комунікації ГУ НПУ в Харківській області.

Повідомляється, що підозрюваний накинувся на жертву і почав бити її по голові. Від численних ударів потерпілий втратив свідомість. З кишень чоловіка нападник забрав мобільний телефон і спробував сховатися.

Фото: (hk.npu.gov.ua)

Зараз підозрюваний перебуває в слідчому ізоляторі до з'ясування всіх обставин. За даним фактом Київський відділ поліції відкрив кримінальне провадження за ч. 1 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України. За злочин нападнику загрожує до 7 років тюремного ув'язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що раніше у Житомирі під час обстеження в обласному медичному консультативному центрі втік засуджений.

Ми також повідомляли, що в Києві вандали зупинили міську електричку і розмалювали вагони фарбою.

"Деякі люди всередині отруїлись парами фарби, багатьох нудило, вийти не давали, кидалися камінням, розбили голову одному чоловікові. Закидали камінням кабіни машиністів... найжахливіше, що у вагоні були і жінки, і діти... Нікому не давали вийти", — кажуть очевидці.

Раніше ми розповідали, що у Франції в'язень взяв в заручники медсестру.

Відео: (video.rbc.ua)