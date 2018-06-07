Побитий однокласниками школяр п'ятий місяць не встає з ліжка (відео)

Хлопцеві зламали хребці

Після того, як Максима Чернікова на перерві побили однокласники, він п'ятий місяць не може встати з ліжка – у нього зламані хребці. Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Максиму Чернікову 12 років і у нього зламано два хребця. Хлопчик перейшов із звичайної київської школи в престижний спеціалізований ліцей – готувався стати рекламістом. П'ять місяців тому його побили однокласники.

"Я намагався захищати голову, але вони постійно потрапляли. Їх було двоє. Один був на голову мене вище. Один (хлопчик) сказав дітям, які стояли за мною: "Відійдіть", зі всієї сили налетів на мене і вдарив. І я відлетів на підлогу", - розповідає Максим.

За словами постраждалого школяра, нападники проявляли агресію і стосовно інших дітей.

Максим поскаржився вчителям на гострий біль у спині і грудях, говорив, що не відчуває ніг. Через півтори години приїхала бабуся школяра, яка наполягла на виклик "швидкої".

Відео: Однокласники зламали школяреві два хребця (radiosvoboda.org)

"До мене це питання ніхто не намагався підняти. Вони вирішили так: бабуся приїде і забере проблему і вивезе її зі школи", – вважає бабуся Максима.

Школяреві зробили МРТ. З'ясувалося, що у Максима перелом двох хребців.

Максим розповів, що напружені стосунки з однокласниками у нього почалися після того, як його вдарили в око, і в школу прийшли батьки. У інших дітей були такі ж пробелемамі

"У нас в роздягальні постійно билися, кидали речі, розривали їх, лаялися матом", – розповів Максим.

Керівництво ліцею каже, що проблем з буллингом у них ніколи не було. Хоча мама побитого Максима стверджує зворотне, і домоглася порушення кримінальної справи проти нападників.



Однокласників хлопчика, які його побили, поставили на внутрішній шкільний облік. У самому ліцеї провели розслідування. Співробітники та директор отримали дисциплінарне стягнення.

У Міносвіти кажуть, що повноважень втручатися в ситуацію у них немає.

Нагадаємо, на київському ринку побили пенсіонера, який заступився за жінку.

На відео, яке опублікувала Олена Стойко видно, як літнього чоловіка вдарили захисники продавця і він впав. Все це відбувалося в присутності представників охорони ринку, які не змогли врегулювати конфлікт.

Термінова новина за 6 червня