"По-офицерски": на киевском рынке избили пенсионера, который вступился за женщину

У пожилого мужчины сломан нос

На столичном рынке, который находится возле станции метро Лесная, избили военного пенсионера, который вступился за женщину с двумя детьми. О происшествии сообщила дочь пенсионера Елена Стойко на своей странице в социальной сети Facebook и опубликовала видео конфликта.

Елена Стойко рассказала, что ее отец стал свидетелем того, как продавец набросился на женщину с двумя сыновьями и начал ей угрожать.

"Мой папа в этот момент проходил мимо и по-офицерски сделал замечание, что не стоит так обращаться с женщинами, особенно, если ты еще и иностранец и находишься в Украине. Тот переключил внимание на папу, вел себя агрессивно и попытался его ударить рукой, но попал в шею. Тогда папа вызвал полицию и сказал, что выяснять отношения они будут в присутствии правоохранительных органов. Продавец тогда вызвал свою банду и начал закрывать торговую точку, показывая пачку денег и говоря, что это - его правоохранительные органы!", - написала женщина.

На видео, которое опубликовала Елена Стойко видно, как пожилого мужчину ударили защитники продавца и он упал. Все это происходило в присутствии представителей охраны рынка, которые не смогли урегулировать конфликт.

Когда приехала полиция, свидетели инцидента накинулись на них, обвиняя в том, что они не могут защитить жителей города от агрессивных продавцов.

"Дальше – все на видео. Украинская сплоченность просто поражает. Спрашивается, зачем он туда полез? Потому что есть такие люди, которые с рождения пытаются сделать этот мир лучше не только для себя!", - объяснила Стойко действия своего отца.

Видео: Драка на рынке (facebook.com/SemenovnaElena)

Она сообщила, что после происшествия ее отца и свидетелей забрали в отделение, где они предоставили показания. А продавец вместе со своей группой поддержки скрылись. У пенсионера – перелом носа и очень высокое давление.

Скриншот поста (facebook.com/SemenovnaElena)

Кстати, в Киеве на пляже пенсионерки устроили драку с подростками.

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Видео: video.rbc.ua